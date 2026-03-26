Vučić u Kuli: Za mene laki izbori ne postoje! Laki, lagodni i lagani izbori su samo za one koji gube!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Kuli, odakle će se obratiti građanima Srbije pred predstojeće lokalne izbore u tom mestu, kao i u još devet gradova i opština širom Srbije

Trenutno, predsednik obilazi i radove na deonici Kula-Lipar.

Vučić je po dolasku u Kulu rekao da je mnogo srećan kada vidi radove, i interesovao kako su napadnuti aktivisti SNS od sinoć.

- Video sam policijski izveštaj, neverovatno je kako su u stanju da bez policijskog izveštaja izađu sa najgorim lažima. Neverovatno, čovek da ne poveruje - rekao je on.

Lagali su jutros javnost da su napadnuti blokaderski aktivisti, pojasnio je on.

- Istina je sledeća. Ceo incident su prijavili naši aktivisti, pozvali policiju da bi bili zaštićeni. Štitili su bilborde u Igmanskoj ulici, i ja vas molim da više ne čuvate bilborde. Neka ih unište, kao da će jedna slika da doprinese ne znam čemu. Pustite ih neka se iživljavaju.

Kaže da se vide izrazito separatističke parole među blokaderima u Kuli.

- Glavni protagonista je Bojan Pajtić, izraziti separatista i autonomaš. Ali ako pobede, mi ćemo čestitati. U tome je razlika između čestitih ljudi, i onih koji to nikada nisu bili - rekao je on.

Kaže da se mora videti šta će biti sa cenom nafte, govoreći o radovima i stanju budžeta.

- Čekam sutrašnji dan, ali biće kako sam rekao. Da li će poskupeti minimalno, ili će ostati iste cene, biće to suštinski isto. Za narednih sedam dana. A onda... Ono što možete da vidite je kako je neverovatno da su neki ljudi očekivali da će nešto brzo završiti. Nedovoljno odgovoran pristup svemu, i Evropa i ceo svet će osećati posledice. Sada nam za sve treba mnogo više para, posebno za obnavljanje rezervi - rekao je predsednik.

O odluci Vlade o dečijem dodatku, Vučić kaže da ljudi znaju da kada nešto država obeća, to bude ispunjeno.

- Uvek nađemo rešenje, i da možemo da izdržimo sve, i da nam odluke ne obaraju na svaka tri meseca. Tu mislim na penzije, mogu da mislim koliko će biti onih koji imaju visoke penzije, kao moj otac, koji će se žaliti - dodao je on.

Poručio je lokalnim aktivistima da ako izgube izbore, moraju da čestitaju isto veče.

- Nema kukanja i izmišljanja, čestitate protivniku i onda analiza šta to nismo dobro uradili. A onda će ljudi da vide kako će za kratko vreme da im unište život - kazao je predsednik.

Dodaje da je veoma tesno, i da ne razume ljude iz SNS koji nerealno pristupaju situaciji.

- Mislim da je to loša poruka za naše ljude, da je to poruka ne morate da brinete, biće sve u redu. Biće sve u redu u državi, čuvaćemo mir i stabilnost, a laki izbori su za one koji gube. Za mene nema nijednih izbora koji su laki i lagodni - rekao je on.

Za nas je volja naroda volja Boga, i uvek ćemo to poštovati, kazao je Vučić i pozvao građane da izađu na izbore.

- Sve oni koji ne žele da se vraćamo u doba vojvođanskog separatizma pozivam da glasaju za listu "Srbija, naša porodica" - naglasio je.

Danas je poslednji dan kampanje pred predizbornu tišinu.

Autor: S.M.