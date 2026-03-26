ŠTO OBEĆAMO, TO I ISPUNIMO! Vučić iz Kule o novoj odluci Vlade: Dečiji dodatak raste, evo ko od 1. aprila dobija više novca!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u opštini Kula, odakle je prokomentarisao najnoviju odluku Vlade Srbije koja direktno utiče na kućni budžet hiljada porodica. Reč je o novoj Uredbi o dečijem dodatku, kojom se značajno podiže prag za ostvarivanje ovog prava.

Vučić je naglasio da država drži svoju reč i da su stabilne finansije omogućile ove pogodnosti.

- To smo obećali. Ono što kažemo, ljudi znaju da će da se dogodi. Uvek nađemo rešenje da možemo da izdržimo sve, a da nam se odluke ne obaraju na svaka tri meseca. Tu mislim i na penzije. Mogu samo da zamislim koliko će biti onih sa visokim penzijama, kao što je moj otac, koji će se žaliti, ali mi brinemo o svima - poručio je predsednik iz Kule.

Šta donosi nova Uredba?

Na predlog Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, cenzus za dobijanje dečijeg dodatka od 1. aprila 2026. godine povećan je za oko 5.000 dinara.

Umesto dosadašnjih 13.247 dinara, novi limit po članu porodice iznosi 18.000 dinara. Ovo praktično znači da će mnogo veći broj porodica u Srbiji sada moći da konkuriše i dobije ovu vrstu državne pomoći.

Detalji koje roditelji moraju da znaju:

- Osnovni cenzus: 18.000 dinara po članu porodice (prihodi u poslednja tri meseca).

- Uvećani cenzus: Za specifične kategorije porodica, prag je podignut na 21.600, odnosno 23.400 dinara (uvećanje od 20% i 30%).

- Iznos dodatka: Osnovni iznos po detetu je 4.415,83 dinara, ali uz različita uvećanja on može biti veći i do 80 odsto.

Predsednik je istakao da je ovo dokaz odgovorne politike i da će se iznosi usklađivati dva puta godišnje, prateći troškove života, kako bi pomoć zadržala svoju vrednost.

Autor: D.S.