OTKRIVENA ISTINA O POLICAJCU-BLOKADERU: Evo kako je Marjan Petrović lagao o ostavci - IZBAČEN IZ NEZAVISNOG SINDIKATA POLICIJE!

Marjan Petrović, komandir policijske stanice u Preševu i rukovodilac Nezavisnog sindikata policije u Vranju, tvrdi da je dao ostavku, ali Republika otkriva pravu istinu.

Od danas nisam više predsednik niti član ovog sindikata – rekao je Petrović, nakon ostavke.

Kako navodi on, glavni razlog napuštanja sindikata su njegova lična "neslaganja s gospodom iz Beograda".

Kako saznaje Republika, ovaj blokader nije svojevoljno dao ostavku, kako je naveo, već je izbačen zbog jednog incidenta na pumpi koji se dogodio pre nekoliko godina.

Kako navode, Sindikat policije mu je izdao disciplinsku meru isključenje iz članstva u sindikatu.

Nalaže se imenovanjem da sva sredstva koja su vlasništvo Nezavisnog sindikata policije koja su bila na korišćenju preda licu koje odredi rukovodstvo koordinacionog centra – navodi se u rešenju o disciplinskoj meri.

Takođe, utvrđeno je i da je Petrović potpisivao naloge za prenos novca i vršenje novčane transakcije.

Naime, Petrović je u automobilu tada bio s dvojicom kolega kada su automobilom pristigli na benzinsku stanicu. U tom trenutku su pored njih na skuteru prošla dvojica mladića i parkirala nasuprot automobilu. Mladić koji je sedeo pozadi je krenuo ka prodavnici pumpe, a maloletnik koji je vozio skuter je sedeo kada je komandir Petrović izašao iz automobila i iz čista mira došao do njega i gurnuo ga s motora. Počeo je da se bahati, da vređa i preti, zbog čega se mladić prepao i od straha počeo da beži. Svi su izašli i gledali šta se dogodilo, a nasilni komandir je od njegovog druga tražio podatke.

Naš izvor dodaje i da su ljudi koji su se zadesili u trenutku nemile scene bili zapanjeni.

- Petrović je poznat po bahatom ponašanju i inkriminišućim radnjama. U prilog tome govore i krivične prijave koje su protiv njega podnete. Očekuje se da će nakon snimka SUK i u ovom slučaju reagovati jer ovakvi pojedinci štete ugledu MUP – kaže izvor Republike.

