UNELI SU SEME ZLA U PORODICE, ALI NAROD NIJE SLEP! Vučević iz Aranđelovca zagrmeo: U nedelju im odgovaramo olovkom, ne damo Srbiju blokaderima! (VIDEO)

Završni skup SNS u Aranđelovcu pretvorio se u masovnu demonstraciju snage i jedinstva, a gradski trg bio je premali da primi sve građane. Predsednik SNS Miloš Vučević održao je govor koji je zapalio Šumadiju, direktno prozivajući opoziciju za pokušaj razaranja srpskog društva.

Vučević: Bez naroda ne bismo izdržali napade na državu

Vučević se na samom početku zahvalio okupljenima što su ostali uz svoju zemlju u trenucima kada je trpela nezapamćene pritiske.

"Veliko hvala što ste sačuvali državu. Mi smo se 15-16 meseci suočavali sa napadima na državu – to nije bio napad na stranku, to je bio napad na narod. Bez vas, bez naroda, mi ne bismo uspeli da izdržimo sve ovo. Vreme je pokazalo da je državno rukovodstvo, pre svega Aleksandar Vučić, znao šta radi i sačuvali smo Srbiju u gotovo nemogućim okolnostima", istakao je Vučević.

Izbor je jasan: Blokaderi ili patriote

Lider SNS je naglasio da su tri dana pred izbore stvari potpuno jasne i da građani imaju jednostavan izbor.

"Na jednoj strani imate blokadere koji su se hvalili da su isterali đake iz škola i zabranili narodu da se kreće. Srbi ne vole da im iko brani slobodu! Oni znaju samo da kažu 'ua', ali od toga se ne grade škole i bolnice. Sa druge strane imamo patriote u koje ja verujem. Mi se naših kandidata ne stidimo, oni imaju ime i prezime. Naš lider se zove Aleksandar Vučić!", poručio je predsednik SNS-a.

On je dodao da se opozicija stidi svojih lidera i da pod maskom "studenata" krije okorele političare koji su stariji od kandidata na listi SNS.

"Uneli su seme zla u porodice"

Vučević je oštro osudio pokušaje opozicije da zavade generacije unutar istih domova.

"Pokušali su da posvađaju porodice, da unuci ne pričaju sa bakama i dekama. To nam niko nikada nije radio, uneli su samo razdor i seme zla. Naš odgovor će biti 29. marta – olovkom i papirom! Ne damo nikome Srbiju i neka se niko ne igra voljom građana", jasan je bio Vučević.

Na kraju govora, on je pozvao sve građane Aranđelovca, ali i Bajine Bašte, Sevojna i Bora, da izađu na izbore i zaokruže broj 1.

"Nema spavanja! Idemo u čistu i ubedljivu pobedu, jer nam je dosta zala i podela. Hoćemo da živimo normalno i da budemo pristojni ljudi. Svi na izbore, broj 1 – ALEKSANDAR VUČIĆ – Aranđelovac ne sme da stane", zaključio je Vučević.

Autor: D.S.