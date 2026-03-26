POKRET SOCIJALISTA JEDNOGLASAN: Puna podrška listi 'Aleksandar Vučić - Srbija naša porodica'! Vulin poručio: Mi ne menjamo stranu!

U Beogradu je večeras održana sednica Glavnog odbora Pokreta socijalista kojoj je prisustvovao i predsednik stranke Aleksandar Vulin. Na sednici je doneta ključna odluka pred predstojeće lokalne izbore.

Jednoglasnom odlukom, Pokret socijalista dao je punu podršku listi "Aleksandar Vučić - Srbija naša porodica" na redovnim lokalnim izborima koji se održavaju u nedelju, 29. marta.

Doslednost uprkos pritiscima

Članovi Pokreta socijalista poslali su jasnu poruku da ostaju uz svoje ideale i koalicione partnere, bez obzira na spoljne uticaje.

"Pokret socijalista čine principijelni ljudi koji ne menjaju stranu. Nismo prestali da verujemo u ono u šta smo verovali od vremena svog osnivanja, bez obzira na to što pod pritiskom Evropske unije PS trenutno nije deo izvršne vlasti", poručeno je sa sednice Glavnog odbora.

Glas za najveću srpsku vrednost

Iz PS-a su pozvali građane da u nedelju masovno izađu na birališta i podrže listu koja u svom imenu nosi ključnu reč za svakog Srbina – porodicu.

"Građani treba da glasaju za porodicu, kao našu najveću vrednost. Pozivamo sve da podrže listu 'Aleksandar Vučić - Srbija naša porodica' i tako osiguraju stabilnu budućnost za svoju decu i svoje domove", zaključili su socijalisti.

Autor: D.S.

