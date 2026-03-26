Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je za zajedničku emisiju televizije Pink, Prve i Informera o svim aktuelnim temama.

Na početku emisije Vučić je govorio o poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima i rekao da su oni naši prijatelji, te dodao da se prijateljima treba naći u nevolji.

- Išao sam kod velikog prijatelja srpskog naroda i mog ličnog. Mnogo je pomogao kada nam je bilo najteže u UN. Prijatelji su nam se našli u nevolji, naše je da izrazimo solidarnost - kazao je Vučić.

Predsednik Vučić je opisao kako su zbog aktuelnih sukoba čuvali njegov avion.

- Tamo je mirno, vazduhoplovna odbrana svoj posao obavlja... Oni su veoma uspešni, oni su milijarde uložili u elektronske ometače, ali Iranci su uspešni u pravljenju šehida, oni su ubacili nekakav element kojim izbegavaju džemovanje, ometanje. Nešto što je jeftina skalamerija nalazi svoj put do mete - kazao je Vučić.

Kako je dodao, večeras je video da su Amerikanci najjače udarili po Teheranu i Iranu.

- Žao mi je zbog svega i svih ljudi koji stradaju, ali to vam je kad živite u svetu u kom caruje neodgovorost, sila i nepravda - naveo je Vučić.

Gordana Uzelac je upitala Vučića da li je poseta Emiratima bila samo prijateljska podrška, Vučić kaže da jeste.

O ratu na Bliskom istoku

Govoreći o kraju sukoba na Bliskom istoku Vučić kaže da postoji mogućnost za to početkom aprila.

- Prema nekim izraelskim projekcijama računaju da to do 9. aprila mogu da završe, moguće je ali nisam siguran. Iranci su hrabar narod, u to nema nikakve sumnje, jedan od najobrazovanijih i najpismenijih naroda, narod izuzetnog dostojanstva i suprotstavljaju se koliko god mogu. Ne zaboravite, oni su šiiti. Ljudi moraju da imaju u vidu da je oružje neverovatno sofisticiranije, Iran je regionalna sila, ali ne može da se poredi po svojoj vatrenoj moći sa Amerikancima i Izraelcima. Izrael je vele-sila što se tiče oružja i opreme, a Amerkanci su kao slon u savani, najveći, najjači, šta god da prospu veoma je bolno i veoma je teško. Taj rat odnosi mnogo života, života dece i niko u svetu se ne raduje. Plašim se da neće tako lako biti prekinut, te posledice oko nafte su sve veće - izjavio je Vučić.

Cene benzina i dizela

Kako je naveo, već sutra postoji svađa oko cena benzina i dizela.

- Razgovarao sam sa Pezeškijanom, Bin Zajedom četrdeset puta, Netanjahuom takođe. Ali, koga god da pitate u Srbiji svi sve znaju o tome. Zalagaćemo se za mir - istakao je Vučić.

- Napravili smo neku kombinaciju, ili sutra neće biti povećanje, ili će ići u minus jedan, ali u svakom slučaju bez promena... Važno je da u aprilu rafinerija preradi više. Da uspemo da dovučemo tu naftu do Srbije, nešto manje je tankera nego što je bilo pre na raspolaganju, da oni dođu do Hrvatske da bi mogli naftovodom da nam to provedu u Srbiju - naveo je Vučić.

- Radi kao da će 100 godina da bude mir, ali se pripremaj kao da će sutra da bude rat - istakao je Vučić još jednom.

Kako je rekao, povećana je potrošnja goriva, ali će ga biti i dodao da mu se čini da su svi to shvatili.

- Ni ovi koji su najrazmaženiji i ovi koji su protiv nas, i oni veruju. Mi smo potrošili oko 40 odsto više goriva u prethodnih 3 nedelje nego što je uobičajeno. Ljudi su sipali sebi... Nemojte da preterujemo. A zašto su to radili ne znam. Kao kad sam govorio imamo dovoljno vakcina, respiratora, za hiljadu drugih stvari da ćemo imati svega, ljudi u prvom trenutku ne veruju, a onda znaju. Da ne veruju, to bi bilo za 300 odsto više - naveo je Vučić.

Nakon ankete u kojoj govore građani o gorivu i ističu da su svesni da će ga biti Vučić dodaje da smo uspeli da imamo derivate i kada je rafinerija prestala sa radom.

- Mi smo u decembru i januaru već intervenisali iz naših rezervi. Sankcije su bile u punoj primeni, Hrvati nam nisu transportovali naftu kroz Janaf... Uspevali smo i to može država koja je pripremljena, ozbiljna i odgovorna. Ja sam danas u Kuli rekao da je za državu važno, što ljudi ne mogu da shvate na najbolji način, to je moj savet za budućnost, država nije igračka, država nije nešto oko čega smeš da se kockaš, loše je da se kockaš, ali imaš pravo da to radiš svojom platom, ali nemaš pravo da ti ulog bude država - kazao je Vučić.

Kurti ide kod Makrona

Kako je rekao, sutra Kurti ide kod Makrona.

- Ja sam, mi u Kurtijevom okruženju imamo naše ljude i dobili smo njegovu agendu za razgovor sa francuskim predsednikom, šta će mu to, ne razumem, ali Makron je predsednik velike države, ja male, sve najbolje mu želim - naveo je Vučić.

Istakao je da će Kurti imati dva zahteva, prvi je da ne smemo naše oružje da koristimo protiv Albanaca, a drugi je, veoma opasan, da NATO napusti kopnenu zonu na severu, da bi oni mogli da dovedu takozvane kosovske snage bezbednosti na sever.

- Ja sam siguran da mom prijatelju Makronu neće pasti na pamet da takav zahtev podrži. Nadam se da to niko neće da podrži, to bi bio direktan napad na mir, na naše stanovništvo - naglasio je Vučić i dodao da ne zna Makronovu agendu, ali da zna Kurtijevu.

Vučić je naglasio da je zbog toga jako važno imati snažnu vojsku.

- Ja sam obećao našim majkama da im niko neće vraćati decu u kovčegu i toga ću se držati. Molim sve da se ne igraju sa Kurtijevim zahtevima, molim ih da KFOR nastavi svoju ulogu, mi imamo dobre odnose sa njima - naveo je Vučić i dodao da će poslati poruku Makronu nakon Kurtijeve posete.

Vučić je istakao da je sve što se traži suprotno Rezoluciji 1244 i dodao da je Srbija ostvo slobode u Evropi.

Gana

Ističe da je Srbija jedina evropska bila uz slobodarski narod i da je glasala za rezoluciju o ropstvu na predlog Gane.

- Amerikanci su glasali protiv, Evropljani su svi bili uzdržani i kako glasa Brisel, tako i ovi u regionu, kopi-pejst. Tamo niko i ne donosi odluku kako se glasa samo prepišu. Što su više pokrali od afričkih naroda, to su ih duže držali u zoološkim vrtovima i nije ni čudno što nisu glasali za ovu rezoluciju, a ja sam ponosan što smo pružili podršku našem prijateljskom narodu. Gana nam je prijateljska zemlja, ima ozbiljnog predsednika i oni su u Gvinejskom delu izuzetno značajna zemlja i otvorili smo tamo nedavno ambasadu - kaže Vučić.

Pričao je i o navodnom masakru na Tjenanmen skveru 1989. godine.

- Otvoreni su posle 30 godina arhivi. I u Kini i u SAD. 2019. su ti arhivi otvoreni. Je l' vi znate da nije bilo masakra o kom su govorili. Nije bilo tenkova koji su gazili studente. Bilo je stradalih ljudi, ukupno oko 400, a od toga je bilo negde oko 70-90 policajaca i vojnika koje su linčovali i spaljivali žive. U tom trenutku je kolektivni Zapad osećao potrebu da Kinu potpuno podjarme i da se ponovo ukazuje šansa da Kina radi za njih, a da budu njihove sluge. Imali ste tada evroatlantski centrizam, i oni su im se suprotstavili i bukvalno se iživljavali na kineskim vojnicima. Odgovorila je država, ali nije bilo masakra. To potvrđuje depeša američkog ambasadora iz 2019. godine - kazao je Vučić i dodao:

Krenulo je iživljavanje nad Srbima. Rasturaj Jugoslaviju i nije važno da li će da stradaju Srbi, Bošnjaci, tu si do kraja, razori sve, pokaži apsolutnu dominaciju. Uništavaj RS, uništavaj Krajinu, daj svu logistiku Hrvatima koji svoj posao nisu okončali 1945. godine. Jasenovac je u martu 45, Beograd je oslobođen 44. U Jasenovcu je i dalje radila ubilačka mašina, "proterajte to Srba što je ostalo". Niko nikada nije prihvatio Rambuje.

Kako je rekao, niko nije hteo da pomogne.

- Želeo je beloruski predsednik da se istakne, ali sve drugo je nepostojeće ali su ljudi čak i u njihovim zemljama pokazivali simpatije. Čak i danas koga god da napadnu, najveći deo globalnog juga biće na njihovoj strani, ali on još uvek nije dovoljno snažan. Svet je jedno komplikovano veliko selo a mi koji živimo u maloj kući, kolibici u kojoj živimo u tom velikom selu, da sačuvamo tu svoju kolibicu, da pokušamo da odbranimo svoju zemlju, ali moramo da je osnažimo - kazao je Vučić.

Prvi roboti

- Očekujem da prve robote proizvedene u Srbiji imamo za Vidovdan, za tri meseca. Pisaće na njima da su proizvedeni u Srbiji. Za Ekspo ćete leteti u Beogradu letećim automobilima. Mi smo potpisali za to. Ja se spremam, u naredna tri meseca ću verovatno imati jednu od najznačajnijih poseta u svom životu, pa ćemo videti šta će biti rezultat te posete - rekao je Vučić.

Istakao je i da su ga pogodile sve krize, sukobi, ratovi...

- Gade mi se muškarci koji tuku žene i decu, osećam prezir prema takvim ljudima, a znam za mnoge koji ne smeju svojim šefovima na poslu da kažu ništa, a onda da se iživljavaju nad suprugama i decom. Ima kod nas ljudi, da se snažnom okupatoru suprotstave i tražili bi nekog na lokalu koga mogu da okrive jer na njemu mogu da se iživljavaju i provode nasilje - kazao je Vučić i dodao:

Kud ćete veće sramote za našu zemlju, da mi nismo gonili nikoga ko je ubio 16 ljudi u RTS-u, moja majka je bila urednik programa, slučajno je preživela. Niko nije odgovarao ko je pobio ljude, ali smo se trudili da nađemo nekoga i osudili Milanovića i proveo je 10 godina na robiji, nit je bacio bombu, niti bilo šta, a odluka svaka je upitna, to je bilo politički naređeno. Zamislite da je to uradio i prebacio u Košutnjak, linčovali bi ga, rekli bi da nikada ne bi pogodio u centru u Aberdarevoj, nego u Košutnjaku. Prvi put vam ovo govorim sve i o Tjenanmenu.

- Ništa me nije promašilo, svaka kriza, sukobi, ratovi. Da ne kažem da sam linčovan bio u Srebrenici, samo zbog jedne reči koju nisam želeo da kažem. Razumeo sam posledice i dužan sam kao predsednik da brinem o tome. Kada sve sagledate, postoji deo ljudi koji su želeli da pripadaju i imaju mentalitet kmetske duše. Imate ih danas koliko hoćete, da ispunite sve, a da se ništa ne pitate - naveo je Vučić i dodao:

Ja neću i ne želim da budem na čelu države u kojoj vam neko pošalje mejl ili poruku "e ovako ili onako glasaj". Pa šta će nam onda država? Zato je slobodarska Srbija bila meta. Ponosan sam na Srbiju koja čuva slobodu i koja zna koliko je truda i borbe i krvi u prošlosti uloženo da bi se ova zemlja odbranila.

Nasilje blokadera

Vučić se zatim osvrnuo na nasilje blokadera.

- Pogledajte novinare, vidite da nije normalno stanje svesti, kažu nema incidenata, osim što se uništavaju prostorije. Zamalo su spalili žive ljude u Valjevu, kada su izmislili gnusnu laž o preminulom mladiću na Novoj S i N1. Ne postoji laž koji nisu izrekli - podsetio je Vučić.

O nasilju blokadera u Kuli

- Došlo je do incidenta u gradu Kuli. Jedan je razlog. Postoje bilbordi "Srbija - naša proodica". Ne postoje blokaderski bilbordi, oni pare troše u svoje džepove. Je l' vam sad jasno, neko je hteo da uništi bilbodrde, a neko je hteo da odbrani. A što ste hteli da uništite? Pitam pristalice njihove šta ste radili u 2.45 noću? Išli ste da uništavate tuđu imovinu, to je krivično delo. Svima je jasno i sutradan izlazi, "Tragedija, na njih je pucano". Pogledate onda policijski izveštaj, ja ne verujem ni jednima i drugima, postoje razne nijanse sivog, a ne samo crno i belo. I pročitam i sve što sam pretpostavio, sve stoji u izveštaju. Nikada neću zaboraviti monstrume koji su pokušali ubistvo tih ljudi koji su samo bili u tim prostorijama. Nisu ponudili program, pogledajte ko su im kandidati. Znaju oni to, zato se nasilja ne odriču, možete da ubijate, spaljujete - istakao je Vučić.

"Organizovali su skup podrške monstrumima koji su hteli da mi kolju dete"

- Od februara prošle godine smo počeli da se borimo, sećam se 19. aprila i veličanstvenog skupa. Razbili su strah, ali se i dalje osećao. U Areni ste videli razdragane ljude koji znaju da je Srbija pobedila. Organizovali su u Kraljevu, hteli su da mi kolju i seckaju na komade dete, a hteo sam da ih pomilujem i razmišljao o tome. Oni su pravili skup podrške monstrumima koji bi sekli na komade mog malog dečaka. Kažemo im da imamo tonski i dokaze, oni kažu da je to politički proces - izjavio je Vučić.

U Kuli će blokaderi biti najagresivniji zbog separatizma

- U nekim opštinama je dogovoreno da sve bude mirno, njihovi ljudi su razumni negde. Najagresivniji će biti u Kuli, tamo šalju sve koje žele otcepljene Vojvodine od Srbije, searatističke ljude. Podržao im je i Čanak listu, jer im je cilj isti Vojvodina - Republika. Pozivam sve koji ne misle tako da je Vojvodina Republika, nego Srbija, da glasaju za listu "Srbija - naša porodica". Verujem da će biti agresivni i u Bajinoj Bašti, Sevojnu - kazao je Vučić.

Kako je rekao, u Kuli bi pobedu posmatrali kao Vojvodina Republika, prvi put su izneli taj program u javnosti.

"Spasili smo Bor"

- Mnogi ljudi su se bunili kada smo spasili Bor. Neki su bili srećni jer su znali da to donosi budućnost, a neki drugi su bili ljuti jer su izgubili kombinacije i privilegije u RTB Bor. Narod i čitav istok Srbije je dobio mnogo više. Bili smo u dubiozi od milijardu i 200 miliona evra. Spasili smo rudnik, dali ljudima veliku priliku. U Majdanpeku je kvadrat stana bio 70 evra, danas je od 900 do 1.100 evra. Ako to nije dobro i ako treba da budem kažnjen, kao i zbog toga što obeležavamo NATO agresiju, ja sam spreman i dobro je da budem kažnjen - naveo je Vučić.

Vučić je pozvao sve aktiviste SNS-a da budu mirni i da ne nasedaju na provokacije.

Pustite ih da uništavaju, ne treba nam sukob. Pustite ih da unište, zna narod ko je to uradio. Ako ljudi ne razumeju šta bi bilo sa Borom ako bi ga vodio Trocki, ja nemam problem.

Ljudi se po prvi put vraćaju u Bor, Majdanpek, dodao je.

- U poslednjih 14 godina prvi put u istoji zemlje imamo stabilan kurs dinara. Ljudi misle to je zauvek dato, pa nije - izjavio je Vučić.

O šetnji sa sinom u Galeriji

- Izvedem sina u Galeriju i nailaze ovi koji protestuju. Uporozavaju me ovi iz obezbeđenja, ja kažem idemo mi svojim putem, idemo među ljude. Sreli smo se na prvom spratu, rekao sam im dobar dan, pola njih mi je reklo dobar dan. Dobacio sam "drago mi je da uživate u onome što sam ja izgradio". Oni će za tri godine da nam objasne da su oni gradil i Beograd na vodi, a da smo ih mi sprečavali sa patkama da ne grade. Kada živite u mehuru laži, onda mogu sebe da uvere u tako nešto. Imate političare koji su uveravali sebe da su postili na kajmaku, pričamo o obrazovanom čoveku, ali on je sebe uverio u to - rekao je Vučić.

Kako kaže, njegov život je rad i posvećenost.

- Bio sam u svakoj od 10 opština, želeo sam da kažem narodu da smo uspeli da se odbranimo od jedne prljave revolucije kojom su hteli da sravne našu zemlju - kazao je Vučić i dodao:

Znam šta sam ostavio svojoj zemlji. 530.00 ljudi više ima posao formalno nego što je imalo tad. Samo za to sam zaslužio priznanje. Kriv za stabilnost dinara, stabilnost ekonomije? Stopa javnog duga je bila 79 odsto, danas je 41.

Komentarisao je i lokalne izbore 29. marta.

- Ne mislim da je katastrofa da je bilo gde da izgubimo. Sevojno je važna, ali mala opština, 5.000 birača. Realno je da izađe 3.800 ljudi, ne možete da govorite o reprezentativnosti. Smederevska Palanka je najveća, pa zatim Aranđelovac, Kula i Bor, a onda manje optšine od 17 do 20.000 stanovnika. Svakako bih bio tužan ukoliko bi bili poraženi. Ali ne msilim da je bilo kakav razlog za katastrofu ili nemire. Bilo bi loše za ljude u opštinama, ali svako bira svoju sudbinu - poručio je Vučić.

O glasanju jedinice vojske iz Libana

- Teško mi je palo kad sam video koliko je dobio simpatični Preletačević, i u jedinici iz Vojske u Libanu, on je dobio 28 odsto, ja 67 odsto. Rekao sam im da bih razumeo da su glasali za Jankovića, ne mislim da je dobro, ali ne razumem sa kim se sprdate. Primate 5.000 dolara, a nemate pravo da se sprdate sa državom. Neko će reći protestni glas - kazao je.

- Ovo je bila revolucija bogatih i privilegovanih. Bilo je tu i dobrih ljudi i koji su razumeli šta se desilo, ali oni koji su bili nosioci bili su najbogatiji, privilegovani koji su se obogatili zahvaljujući državi ili uživali privilegije, a manje radili - rekao je Vučić.

Stranci iz zapadnih ambasada išli da pomažu blokaderskim listama

- Stranci su se podelili iz zapadnih ambasada i išli u različitim opštinama da pomažu blokaderskim listama, oni su im sastavljali poruku koju treba da šalju narodu, u Dragačevu na primer, verovali ili ne. Dođe stranac i on koji govori srpski, kojeg plaća ekspozitura CIA za plaćanje prljavih poslova, i oni im drže predavanja šta da rade. Zamislite u junačko Dragačevo dođe neko i na takav način se obraća i kaže da je tu da pobede ove "zle" - rekao je Vučić i dodao:

U Bor su išli predstavnici 5 različitih ambasada, ne bi li napravili štetu i Kinezima i Srbiji, svaka im čast. Na kraju su jednu stvar zaboravili, da ljudi iz Srbije odlučuju.

"Vukan po prvi put slušao uvrede na utakmici, osećam samo prezir prema tim ljudi"

- Zvezda je igrala košarku protiv Partizana, Dule je vodio Vukana na utakmicu. Oni na ABA liga utakmicama, da pokažu da su antirežimski, vikali su "Vučiću, pederu". To mene ne pogađa, i nikad mi nije smetalo. Moj sin je to slušao po prvi put. Došao je i sve me gleda i teško mu je. Kažem idi spavaj, i video sam, to veče nije hteo da se odvoji od mene ni za živu glavu. Razgovarao sam sa njim, zaspao je na mom ramenu. Mislite da je meni lako. Nije mi lako da ne osećam mržnju, ali ne osećam mržnju prema tim ljudima, ne osećam ništa, samo prezir. A kada im bude došao sledeći predsednik, neće moći da obeleže puteve koje sam izgradio. Za tačno godinu dana ističe mi mandat, neću da se igram igara. Sve što su uradili, što su pozivali na smrt moje dece, da će Danila da tuširaju uranijumom, i nisu uspeli da izazovu kod mene mržnju, i tu petoricu da dovedete mogli bi samo da me gledaju - rekao je Vučić.

Upitao je zbog čega bi ga neko streljao.

- Što da me streljaš? Imam li račune, vile, kuće po inostranstvu. Cvijetin Milivojević je bio nekad pristojan čovek, odakle ti želja da nekoga streljaš? Nisu hteli da streljaju ljude, teško je bilo naći streljačke vodove - podsetio je Vučić.

- Bilo im lepo kad su dolazili vozovima da protestuju, bila su poštena ova deca, rekli su hvala ti Vučiću. Tako će biti veličanstven Nacionalni stadion, biće jedan od najlepših stadiona, pa će i tada možda vikati "Vučiću pederu" - izjavio je.

"Ništa monstruoznije niko nije napisao u istoriji Srbije"

- Kod nekih ljudi ne postoji argumentacija, postoje emocije. Neki ljudi pokušavaju da me ucenjuju i reketiraju, ako nam ne pomognete, idemo na N1. Ja kažem "idite, molim vas, odmah". Misle da se neko plaši, ne postoji reč koju mi nisu rekli. Danas je pisao "Ko je čovek za kojeg Vučić tvrdi da mu nije otac". Ako imate nešto monstruoznije što je neko napisao u istoriji Sbrije, recite mi. Kažete da mi otac nije otac, kažete da mi je majka prostitutka? Stida, srama i obraza nemate.

- A šta sam vam to loše uradio? Teško da možete da mi nađete, čuvao sam slobodu i nezavnisnost, branio je sve vreme. 14 godina štitim da Kosovo nije nezavisno, što je gotovo nemoguće. Sve je bilo gotovo, praktično završeno. Što je vojska jedna od najjačih u regionu. Bila je nepostojeća vojska, po streli smo dobijali 256 dolara uništenu. Recite mi šta nije činjenica? Kog sam političkog protivnika uhapsio, koju sam televiziju ugasio?

O izveštaju medijske platforme Saveta Evrope

- Srbija je osuđena kao najgora zemlja jer je Vulinov poslanik podneo predlog zakona skupštini o stranim agentima. E zato smo mi najgori, jer je jedan poslanik hteo da podnese predlog zakona, ne Vlada, nego jedan poslanik. To nije bilo u diktaturi Pola Pota.

- Zamera se optužni predlog Aleksandra Dikića koji je pozivao na rušenje ustavnog poretka. Zamera se jer stižu pretnje, zamislite, profesionalnom novinaru Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu, ovo je najluđi izveštaj ikada, medijska platforma Saveta Evrope.

- Ovo da mi stavi povez na oči što kaže, pustili su ga posle 4 dana, ali je bio pijan ili drogiran.

O vređanju malog dečaka Andrije

- Nikada nećete čuti izvinjenje, od časnih ljudi ćete čuti izvinjenje. Od njih nikada niste i nećete čuti.

Optužbe upućene Sijartu

Povodom optužbi vezano za Sijarta Vučić kaže da je on optužen da je izdao svoju zemlju jer je razgovarao sa Lavrovim posle sednice u EU.

- Ja sam se u svom životu, i to je došlo iz ozbiljnih krugova... Da li ste ikada u životu čuli gluplju optužbu... Zamislite, razgovarao je sa nekim i rekao šta je bilo na nekom sastanku - kazao je Vučić.

Optužbe

Upitan šta ga je zabolelo od svih optužbi Vučić kaže ništa.

- Ne gubim živce, miran sam, svestan svega, razumem stvari na racionalan način i to je moja snaga. Niko ne može da me izvuče iz koloseka... Žao mi je što su to morali da prođu članovi moje porodice, nisu to birali... To što su Danilu i Milici radili, to bi malo ko mogao da preživi - naveo je Vučić,

Kako je rekao, jednom mu je Makron rekao, kada mu je pomogao, da nakon svega što je preživeo treba da dobije nadimak 'survivor.'

Najopasnije

Upitan šta je najopasnije Vučić kaže vojni savez Prištine, Tirane, Zagreba koji je formiran po naređenju jedne strane zemlje.

- Oni znaju da mi nećemo da napadnemo nikog, ali će čim dočekaju priliku da napadnu Srbiju - kazao je Vučić.

O nestalim Srbima

- Po podacima Crvenog krsta iz Ženeve, više je nestalih Srba nego Hrvata, i to su obe strane prihvatile, ali oni ne smeju da govore o tome, na televiziji im je totalni mrak - izjavio je Vučić.

Izbori

Vučić je rekao da CRTA nije nepristrasna.

- Oni imaju kontrolore na biračkom mestu, imamo mi... Pozivam građane Srbije da u miru provedemo demokratske izbore. Kampanja je protekla mirno, bez velikih incidenata... Pretukli su našeg čoveka u Aranđelovcu - rekao je Vučić i dodao:

Očekujem da će biti 7:3 ili 6:4, ali ću biti tužan ako ne bude 10:0.

Zahvalio se svim aktivistima koji su se borili za svoje stavove i nikog nisu dirali.

Upitan da li mu je neko čestitao na pobedi na izborima, Vučić kaže da nije.

- To njih ne postoji - rekao je Vučić i dodao da će čestitati ako bude imao na čemu.

Emisiju je vodila Marija Stamenić, a u studiju su bili i novinari i urednici Gordana Uzelac, Dragan J. Vučićević i Milomir Marić.

