Vučić upozorio: Kurti sutra ide kod Makrona sa dva zahteva, jedan od njih je veoma opasan

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti sutra ići u posetu francuskom predsedniku Emanuelu Makronu i da će jedan od zahteva koje će predstaviti biti da Kfor napusti kopnenu zonu bezbednosti na severu AP KiM i zamolio sve svetske zvaničnike da se ne igraju sa Kurtijevim zahtevima i da podrže Kfor da nastavi sa svojom ulogom.

"Kurti će ići sa dva zahteva. Četiri su mu ukupno teme, dva su mu zahteva. Jedan je da Francuzi nas uslove kako ćemo da koristimo svoje oružje, odnosno da nikada ne sme da bude protiv Albanaca korišćeno, a drugi zahtev mu je veoma opasan - da NATO napusti kopnenu zonu bezbednosti na severu i da Francuska to podrži da bi oni mogli da dovedu tzv. kosovske snage bezbednosti u kopnenu zonu bezbednosti", naglasio je Vučić za TV Pink, Prvu i Informer.

Kako je naveo, nada se da nikome u NATO ne pada na pamet, a siguran je da ni Emanuelu Makronu neće pasti na pamet da takav zahtev podrži.

"To bi bio direktan napad na mir, to bi bio direktan napad na naše stanovništvo, to bi bio direktan napad na celu Srbiju. Ja verujem da se to neće dogoditi, gotovo sam siguran. Ja ne znam kakva je Makronova agenda, ali znam kakva je Kurtijeva agenda", rekao je Vučić.

Vučić je naveo da Srbija u okruženju Aljbina Kurtija ima svoje ljude i da zna i njegovu agendu za razgovor sa Makronom i dodao da ne razume za šta je taj sastanak potreban predsedniku Francuske ali, kako je istakao, Makron je predsednik velike države, dok je on predsednik male države.

Naveo je i da su u Parizu organizovani sastanci Kurtija i sa koalicionim partnerima Emanuela Makrona i nevladinim organizacijama i istakao da su svi oni na istom zadatku.

