Novi skandal sudije Majića: Oslobođen pijani vozač koji je usmrtio jednu ženu, a drugu ostavio bez noge

Miodrag Majić, blokaderski sudija koji je oslobodio teroriste OVK iz Gnjilanske grupe, sada šokira novom odlukom - a to je oslobađanje čoveka koji je odgovoran za saobraćajnu nesreću u kojoj je jedna osoba poginula, a druga izgubila nogu.
Apelacioni sud odbio je da produži pritvor vozaču koji je odgovoran za saobraćajnu nesreću u Moštanici 31. decembra, u kojoj je jedna žena poginula, a drugoj je amputirana noga.
U veću je bio i sudija Miodrag Majić.
Vozač je u trenutku nesreće imao 2,56 promila alkohola u krvi.
Podsetimo, Miodrag Majić je gostujući u jednom podkastu govorio i o oslobađanju pripadnika "Gnjilanske grupe", poznatoj po stravičnim zločinima nad Srbima.
