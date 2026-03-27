Gojković povodom smrti studentkinje: Ova tragedija ne sme da ostane bez odgovora - Pravda pripada svima

„Današnji dan obeležila je tragedija koja je duboko uznemirila i šokirala čitavu Srbiju – smrt mlade studentkinje Filozofskog fakulteta u Beogradu. Sada očekujemo jasne i nedvosmislene odgovore od svih koji znaju šta se dogodilo i kako je došlo do njenog skoka u smrt", izjavila je predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković.

Ona je istakla da javnost s pravom postavlja pitanja – zašto je u kasnim večernjim satima na fakultetu bila prisutna grupa ljudi sa pirotehničkim sredstvima, šta su tamo radili i u koju svrhu su koristili nedozvoljena sredstva u prostoru u kome se nalazila i ova mlada devojka. Posebnu težinu ima pitanje šta o svemu tome znaju odgovorna lica i da li su preduzeli sve što je bilo u njihovoj moći da ovakva tragedija bude sprečena.

„Roditelji su poverili svoje dete instituciji znanja, dekanu i profesorima, verujući da je na sigurnom. Umesto toga, uvučena je u neki mračni život koji nije zaslužila. Zato ne smemo dozvoliti da ova tragedija ostane bez odgovora i bez odgovornosti. Ne zaboravimo da je ova mlada devojka bila nečije dete, a bol njene porodice je bol svih nas.

Pravda pripada svima. Zato očekujemo da nadležni organi gonjenja i pravosuđa bez odlaganja utvrde sve činjenice, saopšte istinu javnosti i privedu pravdi sve koji snose odgovornost za gubitak ovog mladog života", poručila je Gojkovićeva.

Autor: Pink.rs