Izgubljen život im tako malo znači?! Na bdenju za Milicu Živković okupilo se njih 120

Strašna tragedija u kojoj je život izgubila studenktinja Milica Živković po svemu sudeći skoro ni malo nije dotakla njene kolege.

Na ovaj zaključak upućuje sramotno mali broj akademaca koji se okupio ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde je trebalo da se održi takozvano bdenje na koji je pozvala takozvana akademska zajednica.

Pozivu se odazvano nešto više od stotinak građana.

Toliko je bilo onih koji su smatrali da treba da se pojave zbog koleginice koja je izgubila život i to nakon meseci glasnih blokada protesta i pozivanja na solidarnost

Podsetimo, prema zvaničnim podacima tragedija se dogodila oko 22 časa i 40 minuta kada je 25 godišnja studentkinja pala kroz prozor sa petog sprata zgrade Filozofskog fakulteta nakon što su se u hodniku zapalili sprejevi, baklje i petarde.

Policija je po dolasku zatekla telo devojke na platou ispred zgrade, a Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt.

Direktor policije Dragan Vasiljević potvrdio je da postoje osnovi sumnje da je do smrti došlo usled pada sa visine kao i da su na petom spratu pronađeni tragovi pirotehnike sprejeva i ostataka gašenja požara.

U međuvremenu, u policiji je saslušan dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani, koji je Informeru dao protokolarnu izjavu, ali je i odbio da odgovori na ključna pitanja.

