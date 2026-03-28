Sram te bilo sede kose! Ćulibrk drugima drži lekcije o 'lešinarenju', a sopstvenu prošlost zaboravio (VIDEO)

Šolakovci još jednom pokazali vrhunac licemerja i zaboravili kako su politizovali svaku tragediju u Srbiji i unapred optuživali, sudili i presuđivali.

Uloga medija nije da proglašava krivce i da bude dželat, kaže urednik nedeljnika "Radar" Milan Ćulibrk i dodaje da baš to rade prorežimski tabloidi tokom izveštavanja o smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu.

Opozicioni urednik Ćulibrk je na svom primeru pokazao šta znači biti licemer, a upravo su mediji iz njegovog kruga ti koji su u prethodnim tragedijama, bez ikakve zadrške, presuđivali, targetirali i raspirivali bes u javnosti.

Sada Ćulibrk govori o "užasnoj tragediji" i "odvratnom odnosu medija", tvrdeći da pojedini znaju unapred šta se desilo i ko je kriv. Ide čak toliko daleko da kolege naziva "propagandnim mašinerijama" i optužuje ih za "lešinarenje".

SRAM TE BRE BILO SEDE KOSE! Šolakovac priča kako se "lešinari" na tragediji na Filozofskom fakultetu a oni organizovali REVOLUCIJU ZBOG RIBNIKARA I NADSTREŠNICE!



N1: "Uloga medija nije da proglašava krivce i da bude dželat", kaže urednik nedeljnika *Radar* Milan Ćulibrk.

- Jedna užasna tragedija i odvratan odnos medija prema tome. Ali zaista, ja, ono, ceo dan sam gledao različite televizije i ja ne mogu da dođem sebi od toga kako se pojedini mediji – hajde, to nisu više ni mediji zaista, jer to se tačno vidi da su to propagandne mašinerije sa jasnim ciljem, definisane. Oni znaju sve unapred. Oni znaju tačno šta se desilo, oni znaju ko je kriv, znaju ko je odgovoran... direktno su uperili prst u, kao, navodne odgovorne, prozivajući od rektora do dekana Filozofskog fakulteta. Jedna tragedija nije bila dovoljna da se naučimo, a imali smo iza sebe nekoliko velikih tragedija u poslednjih nekoliko godina. I tačno se vidi izvesno... ja ne mogu to drugačije da nazovem nego lešinarenje. I to je ono što je najodvratnije. I ja takve ljude ne smatram kolegama, niti ću ih ikada smatrati - izjavio je opozicioni urednik.

Podsetimo, studentkinja Milica Živković (25) tragično je stradala skočivši sa zgrade Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Brojna pitanja su bez odgovora, ali jedno je jasno - fakultet je morao da bude zaključan u to vreme, niko nije smeo da bude tamo!

