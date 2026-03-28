'OVDE SE RADI O BEZBEDNOSTI STUDENATA' Brnabić: Tokom cele 2025. godine kršen je Zakon o visokom obrazovanju

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je tokom cele 2025. godine kršen Zakon o visokom obrazovanju i pozvala rektore univerziteta da o tragičnoj smrti devojke sa Filozofskog fakulteta ne govore kao o izolovanom incidentu, jer, kako je istakla, oni to ne znaju.

"Vi ne znate, to je problem i to je svrha ove sednice. Vi ne znate da li su bili izolovani incidenti ili ne. Zato što vi ne znate, a vi mi recite da je drugačije, ko su ljudi koji borave u zgradama fakulteta", rekla je Brnabić na sednici Odbora kojoj prisustvuju i rektori univerziteta, a koja je sazvana na njenu inicijativu nakog tragičnog događaja na Filozofskom fakultetu u kojem je dvadesetpetogodišnja studentkinja izgubila život.

Brnabić je navela da rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić i rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjana Nikolić nisu videli kao nepravilnost kršenje Zakona o visokom obrazovanju tokom prošle godine.

Govoreći o radu današnje sednice Odbora, Brnabić je istakla da prisutni pokušavaju da utvrde stanje na fakultetima u Srbiji i dodala da tokom trajanja sednice nikoga nije osudila i optužila.

"Ovde se radi o bezbednosti studenata. Ovo može da se ponovi kad god, ukoliko niko nije odgovoran za te zgrade. Ukoliko su one kidnapovane, zauzete od strane ko zna koga, šta finansiraju građani Srbije?", upitala je Brnabić.

Istovremeno, ona je upitala rektora Đokića ko su ljudi koji se nalaze u zgradi Rektorata, šta se dešava tamo i u kakvom stanju je Kapetan Mišino zdanje.

"Jedno od mojih pitanja je da li je rektor Đokić upoznat sa drugim takozvanim izolovanim incidentom, kada samo što nije preminuo jedan drugi student na Filozofskom fakultetu. Da li je dekan i rektor preduzeo bilo šta? Zato što da ste tada preduzeli bilo šta, možda ovog od četvrtka 26. marta ne bi bilo", kazala je Brnabić.

Odgovarajući rektorki Nikolić, Brnabićeva je navela da je tokom cele 2025. kršen Zakon o visokom obrazovanju, kao i da ona i rektor Đokić to nisu videli kao nepravilnost.

"Ja sam vas 21. januara 2025. godine upozorila, obavestila i rekla da 230.000 studenta i njihovih roditelja ne zna ni šta će sa sobom ni šta će sa svojom decom. I najavila SOS telefon koji je zaživao u roku 48 sati. I na koji su se ljudi javljali. I mi smo pokušavali, mi u Narodnoj skupštini, a ne vi kao rektori, davali smo informacije i pokušavali da damo informacije roditeljima šta se dešava i kako mogu da se zaštite i zaštite svoju decu", rekla je Brnabić.

Rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjana Nikolić prethodno je na sednici ocenila da državni univerziteti u Srbiji funkcionišu odgovorno i u skladu sa zakonom i pozvala na konstruktivan dijalog u cilju očuvanja akademske autonomije i bezbednosti studenata.

Nikolićeva je tvrdila da rektori i dekani savesno brinu o bezbednosti studenata i infrastrukturnim uslovima na fakultetima.

U Skupštini Srbije u toku je sednica Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, a kojoj, osim članova Odbora, prisustvuju predsednica parlamenta Ana Brnabić, predstavnici MUP-a, kao i rektori državnih univerziteta.

Sednica je sazvana nakon tragičnog događaja koji se desio u četvrtak uveče, kada je pronađeno telo dvadesetpetogodišnje studentkinje ispred Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Autor: Jovana Nerić