ZAKON VAŽI ZA STRANKE, A ZA NJIH NE?! Otkrivena šema – ko stoji iza blokadera?!

Otvoreno pitanje ko finansira blokade.

Dok je finansiranje političkih stranaka u Srbiji jasno definisano zakonima, uz stroga pravila, kontrole i transparentnost, sve je više pitanja koja se otvaraju kada je reč o blokadama i grupama koje ih organizuju.

Jer za političke stranke postoje jasni propisi – zna se ko može da daje novac, koliko, na koji način i uz kakvu evidenciju. Svaki dinar mora biti prijavljen, svaki trošak opravdan.

Ali kada je reč o blokaderima – pravila kao da ne postoje.

Poruke koje su se pojavile u javnosti dodatno podgrevaju sumnje. U njima se detaljno objašnjava procedura za refundaciju troškova goriva – od toga gde treba sipati gorivo, do toga kakav račun treba uzeti i koje podatke mora da sadrži.

Navodi se čak i tačna organizacija: da se gorivo sipa u opštinama gde se ne održavaju izbori, da se uzima gotovinski račun sa precizno definisanim podacima, kao i da se taj račun kasnije dostavlja određenim osobama koje prikupljaju dokumentaciju za refundaciju.

Pominju se i konkretni datumi, uslovi, pa čak i mogućnost da se refundira gorivo za više osoba koje zajedno putuju.

Sve to otvara ključno pitanje – odakle dolazi taj novac?

- Ko finansira ove aktivnosti?

- Ko obezbeđuje sredstva za refundacije?

- Ko kontroliše tok novca?

Za razliku od političkih stranaka, gde je sve pod lupom institucija, ovde se, čini se, radi o sistemu koji funkcioniše van zakonskih okvira i bez javnog nadzora.

Posebno zabrinjava činjenica da se u porukama pominje organizovano prikupljanje dokumentacije, što ukazuje na to da se ne radi o spontanim akcijama, već o jasno koordinisanom sistemu.

U takvoj situaciji, građani imaju pravo da traže odgovore.

Ako zakon važi za političke stranke – zašto ne važi i za sve druge političke aktere?

Ako se novac troši – ko ga daje?

I najvažnije – da li je sve ovo u skladu sa zakonima Republike Srbije?

Jer bez jasnih odgovora, ostaje samo jedno: sumnja da se iza blokada krije finansijska mreža koja ne želi da bude otkrivena.

Autor: Iva Besarabić