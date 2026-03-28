OGROMNO INTERESOVANJE PENZIONERA U NIŠU: Krkobabić: Zavidan optimizam najstarijih i raznovrsna ponuda "SITNICA KOJE ŽIVOT ZNAČE"

„Penzioneri Srbije znaju da su penzije redovne i sigurne i da se usklađuju sa rastom zarada. Istovremeno, oni c velikom pažnjom prate i očekuju najavljena povećanja, pogotovo najnižnih penzija, ali i sve one sadržaje koji im obogaćuju svakodnevni život. Njihov optimizam, tolerancija i empatija su primer za sve mlađe u porodici, u lokalnoj zajednici, ali i državi“, poručio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić u Oficirskom Domu u Nišu na svečanom otvaranju trinaestog po redu Sajma za penzionere, pod sloganom „Za bezbrižnu starost“.

Kroz tradicionalno dvodnevno druženje pripadnici starije populacije upoznaće se ovog vikenda sa novinama u radu resornih gradskih institucija, organizacijama, udruženjima građana, pojedincima i firmama koje svojim radom utiču i doprinose poboljšanju kvaliteta života najstarijih – sa različitim programima, sadržajima i pogodnostima koji su im dostupni kako lokalno, tako i na teritoriji cele Srbije.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović pozdravio je prisutne rečima „Grad Niš je uvek tu za svoje penzionere. Oni su izgradili ovaj grad i red je da im se Niš sada oduži. Ovo nije samo sajam, već i prilika da jedni drugima ukažemo poštovanje i živimo u slozi“.

Pored velikog broja izlagača, na ovoj manifestaciji prisutne su i farmaceutske kompanije, banke, osiguravajuća društva, preduzeća iz oblasti prehrambene industrije i dijetskih suplemenata koje se u okviru svoje delatnosti bave poboljšanjem kvaliteta života starije populacije.



Autor: Iva Besarabić