(UŽIVO) PRVI PRELIMINARNI REZULATI IZBORA Na pojedinim biračkim mestima! Zatvorena birališta u 20 časova, broje se glasovi!

Redovni izbori u 10 lokalnih samouprava u Srbiji završeni su večeras u 20.00 časova.

Danas se održavaju izbori za odbornike Skupštine grada Bora, za skupštine opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i za skupštinu gradske opštine Sevojno.

Na izborima za odbornike Skupštine grada Bora učestvovalo je sedam lista, u Smederevskoj Palanci, Bajinoj Bašti i Lučanima na izborima za lokalne skupštine učestvovalo je šest, u Aranđelovcu i Kuli pet lista, u Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu po četiri, a u Kladovu tri izborne liste.

Prema članu 59 Zakona o lokalnim izborima, izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora.

Prethodni izbori u ovih 10 jedinica lokalne samouprave održani su 3. aprila 2022. godine.

Počeli da pristižu prvi rezultati

Na biračkom mestu broj 1 u Kuli, SNS je osvojo 337, dok blokaderi imaju 316 glasova. Na ovom biračkom mestu blokaderi su tvrdili da imaju najveću podršku.

Konačna izlaznost na lokalnim izborima

- Majdanpek - 62,1 %

- Knjaževac - 70,7%

- Lučani - 77,94%

Izlaznost do 18 časova

Knjaževac – 62,37 odsto

Lučani – 71,24 odsto

Kladovo – 50,40 odsto

Smederevska Palanka – 58 odsto

Sevojno - 73,1 odsto

Bajina Bašta - 71 odsto

MUP o napadu na Vukašina Đokovića: Uhapšeno 4, protiv 11 krivična prijava

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevskoj Palanci, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Velikoj Plani, brzim operativnim radom rasvetlili su prijavljeni napad u mestu Ratari kod Smederevske Palanke.

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje policija je uhapsila A. G. (31), N. M. (35), M. O. (50) i Z. Z. (51), dok će protiv 11 osoba biti podnete prekršajne prijave za drsko i bezobzirno ponašanje, od kojih će protiv jedne biti podneta prekršajna prijava i zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Osumnjičeni se terete da su danas, u 12.20 časova u Ratarima napali muškarca iz Novog Sada, naneli mu povrede zadavši mu više udaraca, polomili mu retrovizore na automobilu i sipali mu ulje na kočione diskove automobila.

Presek izlaznosti do 16 časova

Objavljen je prvi presek izlaznosti do 16 časova.

Bor – 51 odsto

Smederevska Palanka – podaci sa četiri referentna biračka mesta - izlaznost do 16 časova je 49,94 odsto. Kako su potvrdili iz Opštinske izborne komisije, izborni proces se odvija bez većih problema.

Knjaževac – 55,1 odsto, prema podacima Opštinske izborne komisije.

Aranđelovac – na osnovu podataka sa pet biračkih mesta izašlo 58 odsto birača. U Opštinskoj izbornoj komisiji kažu za RTS, da nema prijavljenih neregularnosti.

Majdanpek – 48,93 odsto

Kladovo – 45,38 odsto

Bajina Bašta – 64 odsto

Sevojno – 65,73 odsto

Kula – 60,93 odsto

Lučani – 50,69 odsto

U Aranđelovcu je došlo do ozbiljnog incidenta kada su, prema saznanjima medija, napadnute tri aktivistkinje Srpske napredne stranke, a policija je ubrzo reagovala i privela osumnjičene.

Kako se navodi, uhapšen je Ivan F. iz Obrenovca, koji se sumnjiči da je učestvovao u napadu, kao i još jedan muškarac koji je, prema dostupnim informacijama, takođe bio deo grupe koja je nasrnula na žene.

Blokaderi koji su danas fizički nasrnuli na SNS aktivistu Vukašina Đokovića u Smederevskoj Palanci, uhapšeni su.

Đokovića je napala grupa bajkera, a nakon što su ga pretukli, nasilnici su mu uništili i automobil.

Podsetimo, više incidenata obeležilo je današnji dan na pojedinim biračkim mestima tokom lokalnih izbora, kada su blokaderi izazvali haos i nasilje. Tako se u Boru dogodio ozbiljan incident kada je grupa blokadera najpre ušla u sukob sa građanima na biračkom mestu, a zatim se uputila ka prostorijama Srpske napredne stranke, gde su napadnuti aktivisti. Tom prilikom korišćen je i suzavac, dok je jedna osoba zadobila težu povredu ruke.

Blokaderi nastavljaju da divljaju po Srbiji na dan lokalnih izbora!

Blokaderska banda došla je tako ispred odbora SNS-a u Kuli, jer njima nije stalo do izbora, njima je stalo do toga da ugnjetavaju i maltretiraju druge.

Blokaderi su danas, tokom izazivanja haosa na lokalnim izborima širom Srbije, dobili punu logističku i medijsku podršku iz Hrvatske.

Više vozila sa hrvatskim tablicama primećeno je u Kuli i Ruskom Krsturu, dok hrvatski mediji pružaju svesrdnu podršku blokaderima.

Kako možete videti na fotografijama i snimcima, vozila sa različitim hrvatskim registracijama su snimljena u opštinama gde se održavaju lokalni izbori.

Na sve to, hrvatski mediji su izuzetno zainteresovani za lokalne izbore u našoj zemlji, i tendenciozno izveštavaju o haosu, ne ukazujući na činjenicu da su generator nasilja danas blokaderi.

To je samo još jedan dokaz da su blokaderi iz Hrvatske, kao i više puta do sada, dobili svaki mogući vid podrške za rušenje Srbije.

Podsećamo, i hrvatski huligan Fran Jurić iz Osijeka, član navijačke grupe "Kohorta", sa još dva hrvatska državljanina pokušao je da uđe juče u Srbiju preko graničnog prelaza Bezdan.

12:40 - Izlaznost do 12 časova

Izlaznost do podneva u gradovima i opštinama u kojima se održavaju lokalni izbori izgleda ovako:

Smederevska Palanka - 26,15 odsto

Sevojno - 37,7 odsto

Majdanpek - 32,11 odsto

Kladovo - 30 odsto

Kula - 34,2 odsto

10:57 - Izlaznost do 10 časova

Izlaznost do 10 časova u mestima u kojima se održavaju lokalni izbori je sledeća:

Aranđelovac - Oko 8 odsto birača

Smederevska Palanka - 12 odsto

Sevojno - 18,5 odsto

Majdanpek - 12,8 odsto

Bajina Bašta - 12 odsto

Lučani - 12 odsto

Bor - 6,6 odsto

Kladovo - 13,4 odsto

Knjaževac- 12 odsto

Na izborima za odbornike Skupštine grada Bora učestvuje sedam lista, u Smederevskoj Palanci, Bajinoj Bašti i Lučanima na izborima za lokalne skupštine učestvuje izbornih šest, u Aranđelovcu i Kuli pet lista, u Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu po četiri, a u Kladovu tri izborne liste.

10:14 - Izlaznost u Bajinoj Bašti

Prema preseku u 10 sati u Bajinoj Bašti je izlaznost oko 12 odsto.

Predsednica izborne komisije Belimirka Jokić iz ovog grada kaže da 1286 posmatrača prati ove izbore.

- Znatno veći broj nego što smo imali na prethodnim izborima - rekla je ona, i naglasila da do sada nije bilo nikakvih problema.

10:01 - U Kuli do 8 časova glasalo 3,84 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Kuli do 8 časova je 3,84 odsto, rečeno je iz Opštinske izborne komisije. Kako su naveli, do 8 časova glasalo je 1.277 glasača.

Predsednici biračkih odbora prijavili su velike gužve na biračkim mestima i veliku zainteresovanost građana za glasanje do prvog preseka u osam časova.

10:13 - Nosilac liste oko SNS u Aranđelovcu Goran Orlić glasao na biračkom mestu br. 4

Nosilac liste “Aleksandar Vučić - Aranđelovac naša porodica” Goran Orlić glasao je jutros na izborima za odbornike Skupštine opštine na biračkom mestu u Osnovnoj školi "Svetolik Ranković" u Aranđelovcu.

On je glasao u 10.00 sati na biračkom mestu broj 4.

U Osnovnoj školi "Svetolik Ranković" svoje biračko pravo ostvarila je i zamenica predsednika Skupštine opštine Aranđelovac Marija Elez, koja je došla zajedno sa Orlićem.

9:42 - Kašnjenja na dva biračka mesta u Guči

U Opštini Lučani, na dva biračka mesta (u Guči) bilo je kašnjenja sa početkom glasanja, ali su u prvih sat vremena otklonjeni problemi, te je glasanje normalno uspostavljeno, potvrdili su za Javni servis iz Opštinske izborne komisije.

Sada se glasa nesmetano na 43 biračka mesta. Pravo glasa ima 14.632 birača.

9: 40 - U Aranđelovcu glasanje bez problema, veća izlaznost nego ranije

Prvi izborni sat na glasačkim mestima na lokalnim izborima u Aranđelovcu protiče u najboljem redu, izjavila je portparolka Opštinske izborne komisije Snežana Popović i navela da je za sada izlaznost, prema proceni, veća nego na ranijim izborima.

Ona je rekla da su svi birački odbori još u šest sati bili na svojim biračkim mestima, prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga dodajući da posmatrača - domaćih i stranih ima oko 800. Prvi presek izlaznosti biti poznat posle 10 časova. Pravo glasa ima 36.841 birač.

9:37 - Blokaderi prave haos na biračkom mestu u Kruščiću, incident i u Boru

Blokaderi prave haos i pokušavaju da zaustave glasanje na biračkom mestu u Kruščiću, u opštini Kula. I u Boru zabeležen je incident.

9:31 - U Smederevskoj Palanci bez nepravilnosti

Zamenica sekretara Opštinske izborne komisije (OIK) u Opštini Smederevska Palanka Gordana Kostić rekla je da na 49 izbornih mesta glasanje teče bez nepravilnosti. Biračko pravo u Smederevskoj Palanci ima 38.933 birača.

9:05 - Kladovo: Do 8 časova glasalo 2,8 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Kladovu do osam časova je 2,8 odsto upisanih birača, izjavila je član Opštinske izbortne komisije u Kladovu Vesna Ćeha. Ona je rekla da je do 8 časova glasalo 597 birača. Na teritoriji opštine Kladovo na 31 biračkom mestu pravo glasa ima 21.085 upisanih birača.

9:02 - Miketić i Manojlović u Bajinoj Bašti: Zašto su došli iz Beograda

U Bajinoj Bašti, gde se danas održavaju lokalni izbori, primećeni su i Đorđe Miketić i Savo Manojlović.

Biračka mesta na lokalnim izborima u Bajinoj Bašti otvorena su na vreme, u 7 časova, a građani će moći da glasaju do 20 časova.

8: 12 - Prvi na listi oko SNS u Boru Radiša Petković glasao na biračkom mestu 27

Prvi na listi "Aleksandar Vučić - Bor, naša porodica" na današnjim lokalnim izborima u Boru Radiša Petković glasao je u 8 časova na biračkom mestu 27 u Boru.

Biračka mesta na redovnim izborima za odbornike Skupštine grada Bor u Boru otvorena su jutros u 7.00 časova. Građani će moći da glasaju do 20 časova, a do tada traje i izborna tišina.

Ukupan broj birača na teritoriji grada Bora je 38.492, a glasaće se na 48 biračkih mesta. Lokalni parlament ima 35 odborničkih mesta.

8:05 - Prvi na listi oko SNS u Kuli Dragan Kapičić glasao na biračkom mestu u Omladinskom domu

Prvi na listi "Aleksandar Vučić - Kula, naša porodica" na današnjim lokalnim izborima u Kuli Dragan Kapičić glasao je jutros na biračkom mestu broj 7 u Kuli. Kapičić je glasao u 7.30 zajedno sa porodicom, na biračkom mestu u Omladinskom domu u Kuli.

Biračka mesta u opštini Kula, na redovnim lokalnim izborima, otvorena su jutros u 7.00 časova, a građani će svoje građansko pravo moći da iskoriste do 20.00 časova, kada će biračka mesta biti zatvorena.

TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ Previous Next

Na teritoriji opštine Kula, na 40 biračkih mesta, od kojih je 15 u gradu, pravo glasa ima 33.286 građana.

8: 01 - Sva biračka mesta na izborima za odbornike gradske opštine Sevojno otvorena u 7.00

Sva biračka mesta na izborima za odbornike gradske opštine Sevojno otvorena su jutros u 7.00 časova i, prema informacijama iz Opštinske izborne komisije, glasanje za sada protiče bez problema.

U Sevojnu na pet biračkih mesta pravo glasa ima 5.545 upisanih birača.

Skupština gradske opštine Sevojno ima 19 odbornika. Na izborima za odbornike Gradske opštine Sevojno učestvuju četiri izborne liste.

7:41 - Svih 49 biračkih mesta na lokalnim izborima u Smederevskoj Palanci otvoreno u 7.00

U Smederevskoj Palanci je jutros, u 7 sati, počelo glasanje na izborima za odbornike skupštine opštine, a prema informacijama iz Opštinske izborne komisije, svih 49 biračkih mesta otvoreno je na vreme i glasanje se odvija bez problema.

Građani će moći da glasaju do 20 časova.

Na biračkom mestu 41u 7 časova je, kao prvi birač, glasao predsednik opštine Smederevska Palanka Nikola Vučen. Pravo glasa na lokalnim izborima ima 38.949 građana, pa je Smederevska Palanka opština sa najvećim brojem upisanih birača od 10 lokalnih samouprava u kojima se danas održavaju izbori.

7:36 - Sva biračka mesta u Knjaževcu otvorena na vreme

Sva biračka mesta u Knjaževcu otvorena su na vreme. Stigli su i prvi birači a glasanje protiče bez problema. Pravo glasa ima 22.256 birača, a glasa se na 65 biračkih mesta. SO Knjaževac ima 40 odbornika. Učestvuju četiri izborne liste.

7:34 - Sva biračka mesta u Majdanpeku otvorena na vreme

Sva biračka mesta na teritoriji opštine Majdanpek otvorena su na vreme, u 7 časova. Prvi birači su stigli a glasanje protiče bez problema.

Pravo glasa ima 15.411 birača, glasa se na 41 biračkom mestu. SO Majdanpek ima 31 odborničko mesto. Na lokalnim izborima učestvuju četiri liste.

7:32 - Sva biračka mesta u Aranđelovcu otvorena na vreme

Sva biračka mesta u opštini Aranđelovac, gde se danas održavaju lokalni izbori, otvorena su na vreme, u 7 časova.Glasa se na 41 biračkom mestu, a pravo glasa ima 36.841 birač. Skupština opštine Aranđelovac ima 41 odborničko mesto, na izborima učestvuje pet izbornih lista.

7:28 - Sva biračka mesta u Boru otvorena na vreme

Biračka mesta u Boru otvorena su jutros na vreme, u 7 časova. Građani će moći da glasaju do 20 časova, dokad traje i izborna tišina.

Ukupan broj birača na teritoriji grada Bora je 38.492, a glasaće se na 48 biračkih mesta. Lokalni parlament ima 35 odborničkih mesta.

07:00 - Otvorena biračka mesta

Biračka mesta u Srbiji otvorena su tačno u 7 časova. Biračka mesta zatvaraju se u 20 časova.

Osnovni podaci o izborima

Predsednica Narodne skupštine, Ana Brnabić, raspisala je 23. februara redovne lokalne izbore.

BOR

35 odbornika

• 38.511 birača • 48 mesta

Izborne liste:

Aleksandar Vučić - Bor naša porodica

Bor naša odgovornost

Svoj na svome - Predrag Balašević - Vlaška stranka

Ljudi u centru - Srećko Zdravković

GG „Borci za Bor“

Koalicija „Nada za Bor“

Irena Živković - Radnička, Bor Boranima

SMEDEREVSKA PALANKA

49 odbornika

• 38.949 birača • 49 mesta

Izborne liste:

Aleksandar Vučić - Smederevska Palanka, naša porodica

Ujedinjeni za Palanku - Miroslav Aleksić - NPS - NSL - Nada

Studenti Palanke

GG „Izlečimo sistem“

Mladi za Palanku

Narodna lista - Zoran Milojković BAJINA BAŠTA

45 odbornika

• 21.462 birača • 52 mesta

Izborne liste:

Aleksandar Vučić - Bajina Bašta, naša porodica

Ujedinjeni za Bajinu Baštu

Zdrava Srbija - Milan Stamatović

SDPS - Marija Milosavljević

GG „Izađi/Izbori se“

GG „Nestranački pokret“

LUČANI

35 odbornika

• 14.632 birača

Izborne liste:

Aleksandar Vučić - Lučani, naša porodica

Radomir Ivanović - SDPS

Zajedno za Lučane

Nada za Dragačevo - Novi DSS - POKS

Zvuk pravde - studenti

Zeleni front - studenti

ARANĐELOVAC

41 odbornik

• 36.841 birač

Izborne liste:

Aleksandar Vučić - Aranđelovac, naša porodica

Ruska stranka

Studenti za Aranđelovac

Koalicija 381

Srpski liberali

KULA

37 odbornika

• 33.283 birača

Izborne liste:

Aleksandar Vučić - Kula, naša porodica

Mladi za Kulu

Glas mladih

Rusinska lista

Srpski liberali

KNJAŽEVAC

40 odbornika

• 22.256 birača

Izborne liste:

Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica

Promene - dr Igor Milosavljević

Srpski liberali

Knjaževac uz studente

MAJDANPEK

31 odbornik

• 15.417 birača

Izborne liste:

Aleksandar Vučić – Majdanpek, naša porodica

GG „Mi odlučujemo“

Srpski liberali

„Nu dau“

KLADOVO

28 odbornika

• 21.090 birača

Izborne liste:

Aleksandar Vučić - Kladovo, naša porodica

Kladovo ima nas

Srpski liberali

SEVOJNO

19 odbornika

• 5.544 birača

Izborne liste:

Aleksandar Vučić - Sevojno, naša porodica

Zdrava Srbija

Ujedinjeni - Sevojno

Srpski liberali

Autor: A.A./Jovana Nerić