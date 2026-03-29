Redovni izbori u 10 lokalnih samouprava u Srbiji počeli su u 7.00 časova. Biračka mesta biće otvorena do 20 časova.
Danas se održavaju izbori za odbornike Skupštine grada Bora, za skupštine opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i za skupštinu gradske opštine Sevojno.
Blokaderi koji su danas fizički nasrnuli na SNS aktivistu Vukašina Đokovića u Smederevskoj Palanci, uhapšeni su.
Đokovića je napala grupa bajkera, a nakon što su ga pretukli, nasilnici su mu uništili i automobil.
Podsetimo, više incidenata obeležilo je današnji dan na pojedinim biračkim mestima tokom lokalnih izbora, kada su blokaderi izazvali haos i nasilje. Tako se u Boru dogodio ozbiljan incident kada je grupa blokadera najpre ušla u sukob sa građanima na biračkom mestu, a zatim se uputila ka prostorijama Srpske napredne stranke, gde su napadnuti aktivisti. Tom prilikom korišćen je i suzavac, dok je jedna osoba zadobila težu povredu ruke.
Blokaderi nastavljaju da divljaju po Srbiji na dan lokalnih izbora!
Blokaderska banda došla je tako ispred odbora SNS-a u Kuli, jer njima nije stalo do izbora, njima je stalo do toga da ugnjetavaju i maltretiraju druge.
Blokaderi su danas, tokom izazivanja haosa na lokalnim izborima širom Srbije, dobili punu logističku i medijsku podršku iz Hrvatske.
29. март 2026.
Više vozila sa hrvatskim tablicama primećeno je u Kuli i Ruskom Krsturu, dok hrvatski mediji pružaju svesrdnu podršku blokaderima.
Kako možete videti na fotografijama i snimcima, vozila sa različitim hrvatskim registracijama su snimljena u opštinama gde se održavaju lokalni izbori.
Na sve to, hrvatski mediji su izuzetno zainteresovani za lokalne izbore u našoj zemlji, i tendenciozno izveštavaju o haosu, ne ukazujući na činjenicu da su generator nasilja danas blokaderi.
To je samo još jedan dokaz da su blokaderi iz Hrvatske, kao i više puta do sada, dobili svaki mogući vid podrške za rušenje Srbije.
Podsećamo, i hrvatski huligan Fran Jurić iz Osijeka, član navijačke grupe "Kohorta", sa još dva hrvatska državljanina pokušao je da uđe juče u Srbiju preko graničnog prelaza Bezdan.
12:40 - Izlaznost do 12 časova
Izlaznost do podneva u gradovima i opštinama u kojima se održavaju lokalni izbori izgleda ovako:
Smederevska Palanka - 26,15 odsto
Sevojno - 37,7 odsto
Majdanpek - 32,11 odsto
Kladovo - 30 odsto
Kula - 34,2 odsto
10:57 - Izlaznost do 10 časova
Izlaznost do 10 časova u mestima u kojima se održavaju lokalni izbori je sledeća:
Aranđelovac - Oko 8 odsto birača
Smederevska Palanka - 12 odsto
Sevojno - 18,5 odsto
Majdanpek - 12,8 odsto
Bajina Bašta - 12 odsto
Lučani - 12 odsto
Bor - 6,6 odsto
Kladovo - 13,4 odsto
Knjaževac- 12 odsto
Na izborima za odbornike Skupštine grada Bora učestvuje sedam lista, u Smederevskoj Palanci, Bajinoj Bašti i Lučanima na izborima za lokalne skupštine učestvuje izbornih šest, u Aranđelovcu i Kuli pet lista, u Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu po četiri, a u Kladovu tri izborne liste.
10:14 - Izlaznost u Bajinoj Bašti
Prema preseku u 10 sati u Bajinoj Bašti je izlaznost oko 12 odsto.
Predsednica izborne komisije Belimirka Jokić iz ovog grada kaže da 1286 posmatrača prati ove izbore.
- Znatno veći broj nego što smo imali na prethodnim izborima - rekla je ona, i naglasila da do sada nije bilo nikakvih problema.
10:01 - U Kuli do 8 časova glasalo 3,84 odsto
Izlaznost na lokalnim izborima u Kuli do 8 časova je 3,84 odsto, rečeno je iz Opštinske izborne komisije. Kako su naveli, do 8 časova glasalo je 1.277 glasača.
Predsednici biračkih odbora prijavili su velike gužve na biračkim mestima i veliku zainteresovanost građana za glasanje do prvog preseka u osam časova.
10:13 - Nosilac liste oko SNS u Aranđelovcu Goran Orlić glasao na biračkom mestu br. 4
Nosilac liste “Aleksandar Vučić - Aranđelovac naša porodica” Goran Orlić glasao je jutros na izborima za odbornike Skupštine opštine na biračkom mestu u Osnovnoj školi "Svetolik Ranković" u Aranđelovcu.
On je glasao u 10.00 sati na biračkom mestu broj 4.
U Osnovnoj školi "Svetolik Ranković" svoje biračko pravo ostvarila je i zamenica predsednika Skupštine opštine Aranđelovac Marija Elez, koja je došla zajedno sa Orlićem.
9:42 - Kašnjenja na dva biračka mesta u Guči
U Opštini Lučani, na dva biračka mesta (u Guči) bilo je kašnjenja sa početkom glasanja, ali su u prvih sat vremena otklonjeni problemi, te je glasanje normalno uspostavljeno, potvrdili su za Javni servis iz Opštinske izborne komisije.
Sada se glasa nesmetano na 43 biračka mesta. Pravo glasa ima 14.632 birača.
9: 40 - U Aranđelovcu glasanje bez problema, veća izlaznost nego ranije
Prvi izborni sat na glasačkim mestima na lokalnim izborima u Aranđelovcu protiče u najboljem redu, izjavila je portparolka Opštinske izborne komisije Snežana Popović i navela da je za sada izlaznost, prema proceni, veća nego na ranijim izborima.
Ona je rekla da su svi birački odbori još u šest sati bili na svojim biračkim mestima, prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga dodajući da posmatrača - domaćih i stranih ima oko 800. Prvi presek izlaznosti biti poznat posle 10 časova. Pravo glasa ima 36.841 birač.
9:37 - Blokaderi prave haos na biračkom mestu u Kruščiću, incident i u Boru
Blokaderi prave haos i pokušavaju da zaustave glasanje na biračkom mestu u Kruščiću, u opštini Kula. I u Boru zabeležen je incident.
9:31 - U Smederevskoj Palanci bez nepravilnosti
Zamenica sekretara Opštinske izborne komisije (OIK) u Opštini Smederevska Palanka Gordana Kostić rekla je da na 49 izbornih mesta glasanje teče bez nepravilnosti. Biračko pravo u Smederevskoj Palanci ima 38.933 birača.
9:05 - Kladovo: Do 8 časova glasalo 2,8 odsto upisanih birača
Izlaznost na lokalnim izborima u Kladovu do osam časova je 2,8 odsto upisanih birača, izjavila je član Opštinske izbortne komisije u Kladovu Vesna Ćeha. Ona je rekla da je do 8 časova glasalo 597 birača. Na teritoriji opštine Kladovo na 31 biračkom mestu pravo glasa ima 21.085 upisanih birača.
9:02 - Miketić i Manojlović u Bajinoj Bašti: Zašto su došli iz Beograda
U Bajinoj Bašti, gde se danas održavaju lokalni izbori, primećeni su i Đorđe Miketić i Savo Manojlović.
Biračka mesta na lokalnim izborima u Bajinoj Bašti otvorena su na vreme, u 7 časova, a građani će moći da glasaju do 20 časova.
8: 12 - Prvi na listi oko SNS u Boru Radiša Petković glasao na biračkom mestu 27
Prvi na listi "Aleksandar Vučić - Bor, naša porodica" na današnjim lokalnim izborima u Boru Radiša Petković glasao je u 8 časova na biračkom mestu 27 u Boru.
Biračka mesta na redovnim izborima za odbornike Skupštine grada Bor u Boru otvorena su jutros u 7.00 časova. Građani će moći da glasaju do 20 časova, a do tada traje i izborna tišina.
Ukupan broj birača na teritoriji grada Bora je 38.492, a glasaće se na 48 biračkih mesta. Lokalni parlament ima 35 odborničkih mesta.
8:05 - Prvi na listi oko SNS u Kuli Dragan Kapičić glasao na biračkom mestu u Omladinskom domu
Prvi na listi "Aleksandar Vučić - Kula, naša porodica" na današnjim lokalnim izborima u Kuli Dragan Kapičić glasao je jutros na biračkom mestu broj 7 u Kuli. Kapičić je glasao u 7.30 zajedno sa porodicom, na biračkom mestu u Omladinskom domu u Kuli.
Biračka mesta u opštini Kula, na redovnim lokalnim izborima, otvorena su jutros u 7.00 časova, a građani će svoje građansko pravo moći da iskoriste do 20.00 časova, kada će biračka mesta biti zatvorena.
Na teritoriji opštine Kula, na 40 biračkih mesta, od kojih je 15 u gradu, pravo glasa ima 33.286 građana.
8: 01 - Sva biračka mesta na izborima za odbornike gradske opštine Sevojno otvorena u 7.00
Sva biračka mesta na izborima za odbornike gradske opštine Sevojno otvorena su jutros u 7.00 časova i, prema informacijama iz Opštinske izborne komisije, glasanje za sada protiče bez problema.
U Sevojnu na pet biračkih mesta pravo glasa ima 5.545 upisanih birača.
Skupština gradske opštine Sevojno ima 19 odbornika. Na izborima za odbornike Gradske opštine Sevojno učestvuju četiri izborne liste.
7:41 - Svih 49 biračkih mesta na lokalnim izborima u Smederevskoj Palanci otvoreno u 7.00
U Smederevskoj Palanci je jutros, u 7 sati, počelo glasanje na izborima za odbornike skupštine opštine, a prema informacijama iz Opštinske izborne komisije, svih 49 biračkih mesta otvoreno je na vreme i glasanje se odvija bez problema.
Građani će moći da glasaju do 20 časova.
Na biračkom mestu 41u 7 časova je, kao prvi birač, glasao predsednik opštine Smederevska Palanka Nikola Vučen. Pravo glasa na lokalnim izborima ima 38.949 građana, pa je Smederevska Palanka opština sa najvećim brojem upisanih birača od 10 lokalnih samouprava u kojima se danas održavaju izbori.
7:36 - Sva biračka mesta u Knjaževcu otvorena na vreme
Sva biračka mesta u Knjaževcu otvorena su na vreme. Stigli su i prvi birači a glasanje protiče bez problema. Pravo glasa ima 22.256 birača, a glasa se na 65 biračkih mesta. SO Knjaževac ima 40 odbornika. Učestvuju četiri izborne liste.
7:34 - Sva biračka mesta u Majdanpeku otvorena na vreme
Sva biračka mesta na teritoriji opštine Majdanpek otvorena su na vreme, u 7 časova. Prvi birači su stigli a glasanje protiče bez problema.
Pravo glasa ima 15.411 birača, glasa se na 41 biračkom mestu. SO Majdanpek ima 31 odborničko mesto. Na lokalnim izborima učestvuju četiri liste.
7:32 - Sva biračka mesta u Aranđelovcu otvorena na vreme
Sva biračka mesta u opštini Aranđelovac, gde se danas održavaju lokalni izbori, otvorena su na vreme, u 7 časova.Glasa se na 41 biračkom mestu, a pravo glasa ima 36.841 birač. Skupština opštine Aranđelovac ima 41 odborničko mesto, na izborima učestvuje pet izbornih lista.
7:28 - Sva biračka mesta u Boru otvorena na vreme
Biračka mesta u Boru otvorena su jutros na vreme, u 7 časova. Građani će moći da glasaju do 20 časova, dokad traje i izborna tišina.
Ukupan broj birača na teritoriji grada Bora je 38.492, a glasaće se na 48 biračkih mesta. Lokalni parlament ima 35 odborničkih mesta.
07:00 - Otvorena biračka mesta
Biračka mesta u Srbiji otvorena su tačno u 7 časova. Biračka mesta zatvaraju se u 20 časova.
Osnovni podaci o izborima
Predsednica Narodne skupštine, Ana Brnabić, raspisala je 23. februara redovne lokalne izbore.
BOR
35 odbornika
• 38.511 birača • 48 mesta
Izborne liste:
Aleksandar Vučić - Bor naša porodica
Bor naša odgovornost
Svoj na svome - Predrag Balašević - Vlaška stranka
Ljudi u centru - Srećko Zdravković
GG „Borci za Bor“
Koalicija „Nada za Bor“
Irena Živković - Radnička, Bor Boranima
SMEDEREVSKA PALANKA
49 odbornika
• 38.949 birača • 49 mesta
Izborne liste:
Aleksandar Vučić - Smederevska Palanka, naša porodica
Ujedinjeni za Palanku - Miroslav Aleksić - NPS - NSL - Nada
Studenti Palanke
GG „Izlečimo sistem“
Mladi za Palanku
Narodna lista - Zoran Milojković BAJINA BAŠTA
45 odbornika
• 21.462 birača • 52 mesta
Izborne liste:
Aleksandar Vučić - Bajina Bašta, naša porodica
Ujedinjeni za Bajinu Baštu
Zdrava Srbija - Milan Stamatović
SDPS - Marija Milosavljević
GG „Izađi/Izbori se“
GG „Nestranački pokret“
LUČANI
35 odbornika
• 14.632 birača
Izborne liste:
Aleksandar Vučić - Lučani, naša porodica
Radomir Ivanović - SDPS
Zajedno za Lučane
Nada za Dragačevo - Novi DSS - POKS
Zvuk pravde - studenti
Zeleni front - studenti
ARANĐELOVAC
41 odbornik
• 36.841 birač
Izborne liste:
Aleksandar Vučić - Aranđelovac, naša porodica
Ruska stranka
Studenti za Aranđelovac
Koalicija 381
Srpski liberali
KULA
37 odbornika
• 33.283 birača
Izborne liste:
Aleksandar Vučić - Kula, naša porodica
Mladi za Kulu
Glas mladih
Rusinska lista
Srpski liberali
KNJAŽEVAC
40 odbornika
• 22.256 birača
Izborne liste:
Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica
Promene - dr Igor Milosavljević
Srpski liberali
Knjaževac uz studente
MAJDANPEK
31 odbornik
• 15.417 birača
Izborne liste:
Aleksandar Vučić – Majdanpek, naša porodica
GG „Mi odlučujemo“
Srpski liberali
„Nu dau“
KLADOVO
28 odbornika
• 21.090 birača
Izborne liste:
Aleksandar Vučić - Kladovo, naša porodica
Kladovo ima nas
Srpski liberali
SEVOJNO
19 odbornika
• 5.544 birača
Izborne liste:
Aleksandar Vučić - Sevojno, naša porodica
Zdrava Srbija
Ujedinjeni - Sevojno
Srpski liberali
Autor: A.A./Jovana Nerić