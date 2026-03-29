Pohapšeni blokaderi u Sevojnu: Pripremali haos na dan izbora, policija im našla noževe, baklje i palice! (VIDEO)

Iako su danima upozoravali na nasilje svojih političkih protivnika, ispostavilo se da su upravo oni bili spremni na incidente

U deset opština i gradova u Srbiji danas se održavaju lokalni izbori, a u Sevojnu je policija uhapsila grupu blokadera koji su planirali nasilje tokom izbornog dana.

Prilikom pretresa kod njih su pronađeni oružje i sredstva za ometanje javnog reda.

Policija je prilikom pretresa kod njih pronašla teleskopsku palicu, dve baklje, suzavac, rasklopivi nož, kao i tri radio-stanice za komunikaciju.

Iako su danima upozoravali na nasilje svojih političkih protivnika, ispostavilo se da su upravo oni bili spremni na incidente.

To samo pokazuje koliko su licemerni i da su se odavno pripremali za nasilje, jer je to njihova jedina politika.



Autor: Pink.rs