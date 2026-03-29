'DOŽIVELA SAM VELIKI ŠOK, PRETILI SU NAM, GURALI NAS' Napadnuta aktivistkinja SNS u Aranđelovcu za Pink (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Simpatizer stranke Save Manojlovića, Ivan Filipović iz Obrenovca, u Aranđelovcu je, kako saznajemo, napao pet aktivistkinja SNS, povredio ih, polomio im telefone…

Jedna od napadnutih aktivistkinja govorila je za televiziju Pink. Sa njom je razgovarao novinar Mladen Mijatović koji je potvrdio da na izbornim mestima u tom mestu nije bilo većih problema, ali da se veliki incident dogodio u centru grada.

Radojka Kovačević, istakla je da su maskirani mladi muškarci trčali prema njima, da su im pretili, gurali i čupali ih.

- Dve drugarice su napadnute i ni jednoj ni drugoj nije dobro, mislim da su povređene - rekla je ona.

Kako kaže, doživela je veliki šok.

- Krenuli su na nas, agresivno, na nas žene, maskirani mladi muškarci. Vikali su: "Ćaci, zapamtićete nas", i razne uvrede na naš račun - rekla je Kovačević.

Ipak ističe da će do kraja dana ostati i izvršavati svoje obaveze.

- Mi smo samo žene, a oni su bili jako hrabri i udarili su na pet žena nadam se da više ovakvih stresova neće biti - rekla je ona.

