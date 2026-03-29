'KADA VEĆ S TAKVOM LAKOĆOM PRIZIVA MUSOLINIJA...' Starović odgovorio Tadiću: Čiji su manir fizički napadi na izborne štabove?

Ministar Evropski integracija Nemanja Starović reagovao je na svom zvaničnom Iks profilu na objavu bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića.

"Kada već s takvom lakoćom priziva Musolinija, bivši predsednik Srbije mogao bi da pomene i čiji su manir fizički napadi na izborne štabove i kancelarije političkih rivala. Izgleda da je baš to ona „uzvišenost“ etičkog imperativa, koja se na krajnje prizeman način pretvara u banalno nasilje", napisao je Starović.

Када већ с таквом лакоћом призива Мусолинија, бивши председник Србије могао би да помене и чији су манир физички напади на изборне штабове и канцеларије политичких ривала. Изгледа да је баш то она „узвишеност“ етичког императива, која се на крајње приземан начин претвара у… https://t.co/wT80p0xKkp — Nemanja Starović (@nstarovic) 29. март 2026.

Autor: A.A.