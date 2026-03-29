Blokaderska N1 sipa laži, optužuje, truje narod, a onda na kraju zaključuju: Ma mi samo izmišljamo, ni za šta nemamo dokaze! (VIDEO)

Blokaderska televizija N1 kao i uvek, prva je u plasiranju laži i izmišljenih priča, pa je i danas, tokom izbornog dana u 10 gradova i opština krenula sa pričama koje su vrteli već toliko puta.

O izbornim nepravilnostima indirektno optužuju vladajuću stranku, a onda priznaju da izmišljaju i da nemaju dokaze.

-Čuli smo se da se dešavaju brojne nepravilnosti, za koje još uvek nemamo dokaze. Nemamo informacije, to se pojavilo na društvenim mrežama - istakao je sagovornik blokaderskog medija.

Blokaderi kupuju glasove

Blokaderi kupuju glasove na više adresa na opštinama na kojima se trenutno održavaju lokalni izbori.

Naime, policiji je prijavljena blokaderska kupovina glasova na više lokacija, a to su:

- Maršala Tita 41, ruski krstur

- Ul. Maršala Tita br. 316 u Kuli - Kuća izlazi na dve ulice (Blokaderski štab)

- Petra Drapšina 164 Kula

- Maršala Tita 183 Sivac

- Bese Đilasa 14, pijaca, Sivac

Autor: Pink.rs