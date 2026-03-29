HRVATI STIGLI U POMOĆ BLOKADERIMA! Pružaju im svaku moguću podršku, OD TRANSPORTNE DO MEDIJSKE!

Oni su danas okupirali mesta u kojima se održavaju izbori u Srbiji i pružaju kako transportnu, tako i medijsku logistiku.

Više vozila sa hrvatskim tablicama primećeno je u Kuli i Ruskom Krsturu, dok hrvatski mediji pružaju svesrdnu podršku blokaderima.

Kako možete videti na fotografijama i snimcima, vozila sa različitim hrvatskim registracijama su snimljena u opštinama gde se održavaju lokalni izbori.

Takođe, Fran Jurić iz Osijeka, član navijačke grupe Kohorta iz Osjeka, sa još dva hrvatska državljanina pokušao da uđe u Srbiju preko graničnog prelaza Bezdan.

Hrvatski portali likuju i huškaju na nerede u Srbiji. Iako, u svakom mestu gde se održavaju izbori blokaderi prave haos, napadaju ljude iz SNS pištoljem, biju žene, nasrću na sve političke neistomišljenike, za N1, Novu, i hrvatske medije to je "tučnjava".

Autor: Pink.rs