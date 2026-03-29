'SVE ĆEMO VAS NOĆAS POBITI I BACITI U DRINU' Jezive pretnje smrću u Bajinoj Bašti: Napravio nam je pakao!

Ove reči je Radivoju Jovanoviću (70) iz sela Okletaš u Bajinoj Bašti uputio njegov komšija Aleksandar Jovanović Aca dok je ovaj izlazio sa biračkog mesta.

- Mnogo smo se uplašili, supruga Zorica i ja ne možemo da dođemo sebi. Više puta nam je prolazio i pretio smrću. Čak je i krenuo na nas, ali su neki ljudi nas spasili -kaže za Alo Radovoj.

On ističe da mu je komšija dovikivao da je glasao za Vučića, da se prodao za večeru i slične uvrede.

- U ovoj uzavreloj situaciju napravio nam je pakao, nas 10-oro je u kući i niko neće noćas spavati.

Radivoj je sve prijavio policiji i čeka da oni ipak spreče komšiju Jovanovića da ostvari svoj naum.

Autor: Pink.rs