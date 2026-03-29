IZBORNA NOĆ UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Pristižu prvi preliminarni rezultati - Anđelković: Blokaderi doživeli potpuni DEBAKL

Pratite specijalnu emisju samo na TV Pink i Pink.rs i saznajte prvi sve informacije o izborima u 10 lokalnih samouprava u Srbiji uz relevantne goste u studiju i uključenja reportera iz ovih mesta i izbornih štabova.

Danas se održavaju izbori za odbornike Skupštine grada Bora, za skupštine opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i za skupštinu gradske opštine Sevojno.

Vukica Lazović, reportertka televizije Pink uklučila se uživo u program i otkrila kako je izborni dan protekao u Lučanima.

- Nije bilo većeih problema za razliku od drugih opština. Za sada je izlaznost 71,24 odsto, a čekalo se i u redovima za glasanje. Kako se bliži zatvaranje biralačkih mesta, tenzija se polako oseća - rekla je Lazović.

Dušan Đorđević, reporter televizije Pink, otkrio je kako protiču poslednji minuti glasanja u Bajinoj Bašti.

- Nakon jutarnjih incidenata, veče je proteklo mirno. Videli smo da je uhapšen jedan blokader koji je potegao pištolj. Pored Lučana i Sevojna, ovde je takođe velika izlaznost. Do 18 časova izlaznost je bila 71 odsto - rekao je Dušan Đorđević.

Srđan Kuvekalović, reporter televizije Pink, otkrio je kako je protekao izborni dan u Kuli.

- Danas je ovde bilo veoma napeto, imali smo incidente, a tri mladića su povređena od strane blokadera. Žandarmerija je prisutna kod zgrade opštine Kula, to možemo sada da vidimo, a još policijskih marica pristiže - rekao je Kuvekalović.

Mladen Mijatović, reporter televizije Pink javio se iz Aranđelovca i otkrio da je umalo došlo do sukoba između grupe blokadera i grupe pristalica SNS-a.

- Ovde se okupila jedna grupa blokadera koja skandira pogrdne parole, a onda se okupila i grupa pristalica SNS-a. U jednom trenutku je bila uzavrela atmosfera, ali je policija sprečila moguće sukobe. Danas se dogodio i napad na četiri aktivistkinje SNS-a, koje su lakše povređene. Napadači su odmah identifikovani. Što se izlaznosti tiče, do 19 časova je glasalo 66,6 odsto upisanih birača - rekao je Mijatović.

ZATVORENA BIRAČKA MESTA

- Biračka mesta se zatvaraju. Onaj ko se zatekao na licu mesta naravno da će moći da daju svoj glas. Sada kreće posao komisije koji će prebrojati glasove i utvrditi da li je sve prošlo regularno - javila je Vukica Lazović sa lica mesta.

Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u dnevnom listu ''Politika", kaže da smo danas videli da je jedina politika blokadera isključivo nasilje.

- Videli smo danas njihovu politiku na delu. Nizali su se napadi ceo dan, jer im je jasno da na izbornu pobednu ne mogu da računaju. Ceo dan slušam najave političkih ekstremista koji najavljuju nove nerede. Videli smo da blokaderi imaju dobro isfinansirane i spremne štekove, ali i država to spremno dočekuje. Niko nije jači od države, neka ne pokušavaju da je ruše. Nikakvi huligani i ekstremisti neće pobediti državu Srbiju. ovo je samo još jedan neuspeli pokušaj određenih centara moći da destabilizuje Srbiju - rekao je Bilbija i dodao:

- Srpka vojna moć je ubedljivo najveća u čitavom regionu i to pokušavaju na sve načine da zaustave. Kako to da postignete? Tako što ćete predstaviti da ovde nema slobode medija. ta negativna i lažna slika se prvo proširila u hrvatskim medijima. Oni su se bavili više našim lokalnim izborima nego svojim - rekao je Bilbija.

Srđan Kuvekalović, reporter televizije Pink otkrio je kakva je atmosfera u Kuli nakon što su zatvorena biračka mesta.

- Situacija je veoma napeta, oseća se tenzija u vazduhu. U ovoj ulici se nalazi zgrada opštine Kula, a kako su preneli pojedini mediji, blokaderi su najavili haos i upad u opštinu. U okolnim ulicama je svuda raspoređena žandarmerija. Sa gornje strane ulice su novinarske ekipe, ali i još jedan kordon policije - rekao je Kuvekalović

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, ističe da bi blokaderi danas pravili veći haos da nije došlo do tragične smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu.

- Bilo je danas na desetine incidenata, ali to spada u onaj fond koji je podnošljiv. Nije bilo težih posledica, tako da mislim da je današnji dan prošao u odličnom redu. Na današnji dan je dosta uticao događaj na Filozofskom fakultetu i tragična smrt studenkinje. To ne odgovara njihovom narativu i sprečilo ih je da danas sprovode ozbiljnije nasilje - rekao je Krstić i dodao:

- Ovo je sve orkestrirano. Napadači na aktiviste SNS-a je organizovan i to su uradili ljudi koji su dovedeni tu. To nasilje gledamo već godinama unazad. To su profesionalni teroristi koji vrše nasilje a nemaju bilo kakvo sankcionisanje. Danas su oni nalepili neke bedževe na kojima piše "press" i onda se šalje slika u svetu kako vlast hapsi novinare, a to su ništa drugo nego obične bitange - rekao je Krstić.

Gordana Uzelac, reporterka televizije Pink, javila se iz izbornog štaba Srpske napredne stranke i otkrila kakva atmosfera vlada pred obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Predsednik je stigao negde posle 20 sati. ovde vlada neki uzdržani optimizam dok se čekaju prvi preliminarni rezultati. Predsednik Vučić će oko 22 sata saopštiti prve razultate, ali će govoriti i o pokušajima izazivanja haosa od strane blokadera. Pored predsednika Vučića, tu su i Miloš Vučević, Ana Brnabić, Siniša Mali i Sara Pavkov i svi čekaju predsednikovo obraćanje - rekla je Gordana Uzelac.

Saša Milovanović, direktor Srpskog Telegrafa, kaže da su blokaderi ceo dan pravili haos dok su se opozicioni mediji tvrdili da od njih naprave žrtve.

- Kula je negde bila tačka blokadersko-batinaških formacija. Bio je veći upliv i hrvatskih građana, a čitavog dana su maltretirali građane, a paraleno sa tim se N1 platforma trudila da od njih napravi žrtve. Najdrastičniji incident je bio kada je Slobodan Divac potegao pištolj na ljude. Mi smo uspeli da saznamo detalje o njemu, dok N1 ne objašnjava ko je taj čovek. Videli smo kako je prošao i Vukašin Đoković. Jedino što nisu uradili, a planirali su, to je upad na biračka mesta. To je njihov jedini program - rekao je Milovanović.

Predrag Azdejković, urednik magazina "Optimist", smatra da je država previše toleranta prema blokaderima koji svakoga dana otvoreno prete izazivanjem građanskog rata.

- Očekujem da će oni već oko 9 sati da proglase sopstvenu pobedu. Ceo dan pričaju kako ovo ne može da se završi bez nasilja i bez krivi. Očekujem od predsednika da nas obavesti da li očekujemo da će ovde biti građanskog rata, jer nam jedna strana otvoreno preti. Ne slažem se baš sa državnom tolerantnom politikom prema nasilnicima. Blokaderi konstantno prave bauk od stvari koje radi SNS, dok oni to isto rade i opravdavaju. Oni nemaju podršku na glasačkom telu, pa pokušavaju na sve načine da odnesu pobedu u barem jednoj opštini kako bi se time posle hvalili - rekao je Azdejković.

Sava Stambolić iz centra za društvenu stabilnost, kaže da su blokaderi svoje nasilje organizovali pod bajrakom nekog separatizma.

- U Kuli su svoje nasilje organizovali pod barjakom nekog separatizma i to možemo povezati sa dolaskom hrvatskih huligana. Mora se mnogo dublje ući u ti njihove organizacione šeme. U Kuli su blokaderi vršili mobilizaciju ljudi na priču o odbrani Vojvodine, tu su motivisali svoje pratioce, dok se u zapadnoj Srbiji igralo na kartu pobune protiv nakaradne vlasti. Podstiču ljude da ustanu protiv sopstvene države i poigravaju sa sa osećanjima birača - rekao je Stambolić.

Zoran Anđelković, direktor "Pošte Srbije" i nekadašnji predsednik Izvršnog veća AP Kosovo i Metohija

- Oni su se još jutros organizovali ne samo da prave incidente, već i da zastraše ljude u nadi da će da pobegnu kući. To je bila želja da se uplaše birači koji glasaju za listu Aleksandra Vučića. Na sve to imamo i podmićivanje i nuđenje novca za glas. Pronađeno je na desetak motorla, palica, sprejeva, onda su to ogromne količine para koje su uložene u ovu kampanju - rekao je Anđelković.

- To su isti ljudi koji su pokušali da zapale 300 pripadnika SNS-a zajedno sa predsednikom stranke Milošem Vučevićem. Sve to zajedno sa strujama iz Hrvatske koji su se danas više bavili predsednikom Vučićem nego svojom državom - rekao je Anđelković.

U LUČANIMA UBEDLJIVO VOĐSTVO SRPSKE NAPREDNE STRANKE

Vukica Lazović, reportertka televizije Pink, uključila s euživo u program i otkrila prve preliminarne rezulate sa 13 biračkih mesta opštine Lučani.

- Obišla sam nekoliko manjih mesta i sa 13 mesta za sada ubedljivo vodi Srpska napredna stranka. Stižu rezultati i iz većih mesta - rekla je Lazović.

- Prvi rezultati pokazuju da su blokaderi doživeli potpuni debakl. Znaju ljudi ko je Divac koji je izvadio pištolj, nema veze što je to replika, otkud građani znaju - rekao je Anđelković.

Autor: Iva Besarabić