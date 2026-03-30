TRUBAČI, BAKLJE I VATROMET: Glišić i Gašić se zagrlili pa se vesele, ovako se noćas u Lučanima uz Užičko kolo slavila izborna pobeda (FOTO)

Rekli su da su Lučani srce pobune, a na kraju se ispostavilo da su Lučani srce otpora onima koji bi da uruše Srbiju, poručio je Glišić okupljenom narodu dodavši da nikad nisu dobili veći broj glasova u tom mestu.

Jedna od najubedljivijih pobeda na lokalnim izborima ostvarena je u opštini Lučani, a neki su Dragačevo nazivali srcem pobune. Nakon proglašenja izbornih rezultata, oglasio se Darko Glišić predsednik Izvršnog odbora SNS, rekavši da je osvojeno čak 3.200 glasova više od blokaderske liste.

- Rekli su da su Lučani srce pobune, a na kraju se ispostavilo da su Lučani srce otpora onima koji bi da uruše Srbiju. Hvala vam puno na velikom trudu i radu da pokažete da je politika koju predvodi predsednik Republike najbolja politika, politika za narod. Mi smo obradili 41 od 43 biračka mesta. Pobedili smo i na ta preostala dva, ali se još uvek broji, unose se podaci u zapisnik i biće nešto kasnije obrađeni u sistemu, kazao je za RINU Glišić.

Dodaje da je SNS osvojila 6042 glasa, a blokaderska lista 2898. Pošto su ostala još dva velika mesta u Guči, gde se očekuje iko 1000 glasova, ukupan rezultat bi trebalo da bude, kako kaže, oko 7000 osvojenih glasova za SNS.

- Od kada postoji naša stranka i od kada izlazi na izbore u poslednjih 18 godina, nikada nismo imali više od 5950 glasova, a sada ćemo ih osvojiti negde oko 7000 glasova. Želim da se zahvalim svim Dragačevcima. Nisu bili problemi ovde među ljudima koji žive u Dragačevu, bez obzira za koga su glasali. Ovde su problem bili ljudi koji su dolazili i pokušavali da izazovu nemire, sukobe i sve ono što je njima jedina politika. Na 200 metara odavde vam je Ljiljana Bravović. Ona koja bi da jaše, da ubija, da valja u katran, ona je simbol njihove politike.

I danas su ljudi u Dragačevu rekli da mi jesmo centar, ali otpora takvoj politici koju vi zastupate, naglasio je Glišić.

Napominje da su u Lučane dolazili pojedini iz Kraljeva da pokušaju da zavade ljude.

- Neće vas, Dragačevci. Neće vas ni u Kraljevu, pokazaćemo vam to na narednim izborima. U ovih deset opština ljudi su pokazali da vas ne žele. Deset nula je. Svuda imamo ubedljivo bolje rezultate nego na predsedničkim izborima. Svuda smo osvojili nikad veći broj glasova, kazao je Glišić i dodaje:

- I još jednom želim da se zahvalim svim aktivistima, svima vama koji ste vredno radili prethodnih nekoliko meseci da pokažemo da politika našeg predsednika jeste najbolja moguća i da razgovorimo od kuće do kuće, da predočimo svima koliko je pogubno da oni drugi koji žele samo nasilje dođu u priliku da uništavaju našu Srbiju. I večeras smo im rekli – ne. Ne uništavanju Srbije, ne nasilju, rekao je.

Poručuje da Srbija i opština Lučani nastavljaju da idu napred.

" Večeras ćemo malo da proslavimo, a od sutra krećemo da radimo"

- Želimo da radimo. Večeras ćemo malo da proslavimo, a od sutra krećemo da radimo. Kao što sam obećao svima vama koje sam obilazio ovde u Lučanima prethodnih meseci, posle Uskrsa dolazim ponovo kod vas da razgovaramo, da se dogovaramo sa rukovodstvom koje ovde izaberemo i da rešavamo vaše probleme. Naredne četiri godine biće četiri godine kontinuiranog rada ovde u Dragačevu, poručio je Glišić.

Autor: A.A.