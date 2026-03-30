NISMO STRANKA KOJA ŽIVI NA LOVORIKAMA Jasna poruka Lidera SNS posle razgovora s predsednikom Vučićem: Krenuli smo u analizu, nema plandovanja

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući na Prvoj televiziji da se već rano jutros čuo sa predsednikom Vučićem i da su krenuli u analizu izbornih rezultata jer su stranka koja, kako je rekao, ne živi na lovorikama.

- Jutros rano sam se čuo sa predsednikom Vučićem. Krenuli smo u analizu. Mi smo stranka koja ne živi na lovorikama i nismo zadovoljni sa izbornim rezultatom, pobedom jesmo. Nemamo mi neki period plandovanja, nego priprema stranke i koalicije za naredne izbore. Oni su u Kuli rekli da su pobedili pre nego što su prebrojali sve kutije. Mi smo čekali da dobijemo zapisnike, da imamo jasnu sliku kako su glasali, da stojimo iza tih reči, da ne bude subjektivno gledanje, nego da bude potprepljeno činjenicama. Kada Vučić saopšti znajte da ne objavljujemo nešto što nije provereno. To je naša tradicija - rekao je Vučević.

Autor: A.A.