'LJUDI SU POKAZALI DA ŽELE RAZVOJ SVOJE ZEMLJE' Mali: Ovo je pobeda SNS 10:0

Ministar finansija Siniša Mali se oglasio povodom ubedljive pobede SNS- a na izborima u 10 opština i gradova u Srbiji.

- Narod je odlučio - ovo je POBEDA SNS-a 10:0!

Ljudi su pokazali da žele da nastave put napretka i razvoja svoje zemlje, da razumeju i podržavaju politiku predsednika Aleksandra Vučića @buducnostsrbijeav, koji je Srbiju od zemlje pred bankrotom, podigao do zemlje sa investicionim kreditnim rejtingom!

To nam pokazuje iskazana volja građana koji su na izborima u deset opština u Srbiji zaokružili dalji put rasta!

Nema stajanja, Srbija piše dalje svoju modernu istoriju ubrzanog ekonomskog razvoja.

Čestitam građanima Smederevske Palanke, Bajine Bašte, Kule, Lučana, Aranđelovca, Kladova, Bora, Knjaževca, Majdanpeka i Sevojna što su pokazali da razumeju zašto je važno da se Srbija više nikada ne zaustavi uprkos brojnim pokušajima destabilizacije i usporavanja.

Hvala na podršci! Idemo dalje da radimo!

Živela Srbija! - napisao je Mali.

Autor: A.A.