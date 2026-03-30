'TUKLI SU GA KAO ZVERI' Predsednik Vučić: Dostavićemo ekskluzivan snimak kako deset blokadera tuče jednog čoveka u Boru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas javnosti povodom gasnog aranžmana, energetske situacije i lokalnih izbora.

Predsednik Vučić je na početku obraćanja rekao da se čuo sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

- Dobili smo još tri meseca produžavanja ugovora za gas po veoma povoljnim uslovima. Danas je gas oko 645 dolara po hiljadu kubnih metara, a mi ga suštinski plaćamo između 320 i 360 dolara - rekao je Vučić i dodao:

Pitao sam Putina šta misli o kraju sukoba u Ukrajini i u Iranu, dobio sam njegovo mišljenje. On je mene pitao za Kosovo i Republiku Srpsku... Upoznao sam ga sa Savezom Prištine, Tirane i Zagreba. Posebno sam zadovoljan što nećemo imati problema sa gasom.

Predsednik je izrazio strah i da će cena nafte skakati zbog sukoba na Bliskom istoku.

Dodaje da je nafta danas dostigla cenu od 115 dolara, i da se plaši da će sutra biti viša.

- To kažem zato što hoću da znate da bi cena dizela na pumpama trebalo da bude najmanje 290 dinara na pumpama. Sada je 213 na pumpama. Dakle danas bi bio 273, već sutra 290. Koliko država Srbija može da izdrži, izdržaćemo još neko vreme. Ali ako se nastavi ova katastrofa, i ako krene kopneni napad, napad na ostrva, svet, posebno Evropa, suočiće se sa najvećom energetskom katastrofom u istoriji. Molim sve da dobro razmisle još jedanput, Evropa ovo ne može da izdrži, niko to ne može da izdrži - naglasio je Vučić.

Kaže da se približavamo ''savršenoj oluji'', i da drugog rešenja nema.

- Nafta je skoro duplo skuplja. Ko to da plati? Nema države koja to može da izdrži. Ni Nemačka ne može to da izdrži - rekao je Vučić.

Pitanja novinara

Govoreći o povećanju nafte Vučić je rekao da se kotacije još nisu podigle, te pojasnio da bi cena dizela bila znantno veća da država nije intervenisala.

Upitan da li ga to brine, kaže da ne može da spava zbog toga, jer situacija u svetu može da sruši sve za šta se gradilo i radilo.

Predsednik Vučić je rekao da će nastupiti opšti kolaps zbog cena energenata, i da će Evropa platiti najvišu cenu.

Lokalni izbori

Vučić je odgovarajući na pitanje o pobedi SNS-a u svih 10 opština na lokalnim izborima rekao:

Ja za razliku od onih koji uvek gube ne tražim razloge za slavlje, radost, ja tražim razloge za samokritiku. Razlika između pobednika i gubitnika, uspešnih i neuspešnih je uvek u tome - pametni treneri, uspešni političari, oni će u svakoj pobedi da traže razloge neuspeha u budućnosti i da rade na tome.

Kako je rekao, večiti gubitnici ne prihvataju nikad svoju krivicu i ističe da je radostan što za protivnike ima ljude koji su uvek srećni kada izgube.

Vučić je rekao da je razlika kada se saberu glasovi 20 odsto.

- I uvek kažu, sledeći put... I kada dođe taj sledeći put, pa izgube, oni kažu isto. Da pojasnim koliko je ubedljiva bila pobeda sinoć. Znate li kolika je razlika, ne po dva, tri ili pet odsto. Razlika kada saberete glasove je gotovo 20 odsto. Na njihovoj strani su svi ujedinjeni, i imaju samo jedan cilj, mržnju prema Vučiću - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić ističe da je bilo listi koje su dobile i po 11 odsto glasova, ali nisu protiv Vučića, već protiv ljudi iz SNS na lokalu.

- Zato što su često bili arogantni. A to što oni vide razliku između 65 i 65,5 odsto, to je njihova stvar. Kada izgubite sa 50 indeksnih poena, i neko dobije tri puta više glasova od vas, i onda kažete da taj neko ima problem, onda ok - istakao je Vučić.

Rekao je da se trudi da analizira sve nedostatke.

- Ima lista u Knjaževcu koja nije protiv nas, ali naših ljudi na lokalu. Mi smo u Boru dobili 40 odsto glasova više nego na prethodnim izborima. Ako su oni srećni zbog toga, ne moraju da brinu. Posebno sam srećan zbog Lučana, nisam srećan zbog našeg rada u Aranđelovcu i Kuli. Moraćemo mnogo toga da menjamo tu, ja već za sutra zakazujem štabove na kojima se donose odluke od toga šta menjamo, koliko nove energije mora da bude - naveo je Vučić.

Kako je rekao, ljudi sve bolje razumeju situaciju, ali mora još mnogo da se radi.

- Mi ćemo danas dostaviti ekskluzivan snimak, videćete kako tuku jednog čoveka, njih desetoro nanelo je Davidu Ćiriću u Boru jezive povrede. Razgovarao sam jutros sa njim. Videćete kako i zašto blokaderi tuku. Ponosan sam na način na koji su im se ljudi suprotstvaljali. Na kraju je Srbija pokazala koliko je pristojna - navo je Vučić.

Kaže da će svima biti sve jasno kada vide snimak, i naglasio da se nada da će državni organi privesti batinaše poznaniju prava.

Smrt Milice Rakić

Komentarišući izjavu Nenada Kulačina, Draže Petrovića i Marka Vidojkovića da je devojčicu Milicu Rakić ubio srpski PVO 1999. godine, Vučić kaže da je to jad, čemer i sramota.

- Pitam se da li im je to rekao neko ko je topio tenkove. To u našim arhivama, ni tajnim ni javnim, ne postoji. Potpuno je jasno da je NATO ubio Milicu Rakić. To nije samo sramota, već ne znam šta bih vam rekao. Postoje i takvi ljudi... Dobro je da nisu pobedili - rekao je predsednik Vučić.

Strane službe

Što se tiče delovanja spoljnih službi na teritoriji Srbije dobija izveštaje naših službi na dnevnom nivou.

- Dobijam od VOA i BIA, a ponekad u skladu sa njihovim ingerencija i od VBA. Meni je jasno kolika je bila logistika jedne strane države juče, a uskoro ću dobiti i veći izveštaj. Što se tiče represije koju neko pominje, ali ja to niti slušam niti gledam, bavim se važnijim stvarima. Zamislite koliko jadni morate da budete, umesto da kažete izvinite, vi sa zvaničnih brojeva telefona svojih funkcionera, onako brutalno varali i lagali ljude. Onako kao deca kada nisu postojali čitači telefona, pozovete nekoga i spustite slušalicu. Zamislite zovete starije ljude i kažete da zovete iz kabineta predsednika, i tražite im da glasaju za listu broj 2. Možete li da verujete da je tako nešto moguće, da postoje takvi ljudi - rekao je Vučić.

Naglašava da je delovanje kol centara potpuno normalna stvar u celom svetu, i da je to samo ovde problem pojedincima.

Pištolj

Vučić je rekao da je objavljena fotografija na kojoj se vidi pištolj, a da je stigla hitna naredba da se sve povuče kada se ispostavilo da je to njihov.

- Videli ste onog sa pištoljem, prvo su govorili da je ćaci, a onda je stigla naredba da se skloni snimak. Danas ćete videti kako su tukli Davida Ćirića. Tukli su ga kao zveri. Uvek sam osećao prezir prema onima koji šutiraju čoveka na zemlji... Mnogo tužnih scena, loših stvari zbog atmosfere koju su pravili - naveo je Vučić.

Kaže da se nasilje vratilo blokaderima, pošto ni njihove pristalice neće da izlaze na izbore u takvoj atmosferi.

- Ali oni su geniji, ja evo 14 godina ne gubim izbore, a oni često. Ali ajde, neka rade kako hoće - kazao je Vučić.

Rezultati

Vučić je rekao da je negde više zadovoljan, negde manje, ali da je sve u svemu uvek nezadovoljan, jer želi da se radi još više.

Predsednik je pojasnio da se ovi rezultati, sa lokalnih izbora, ne mogu direktno preneti na paralmentarni nivo.

- Videćemo da li će to tako biti, ako mi budemo loše radili može da se desi i da oni pobede. Stvari se menjaju u politici, ljudi nisu magarci, već najpametnija stvorenja. Oni prate i gledaju svakoga od nas. Samo magarci nisu u stanju da promene svoj stav. Ako se ponašam najbolje, i onaj ko je bio najostrašćeniji može da promeni mišljenje - naglasio je Vučić.

Vučić kaže da je blokaderima bilo potrebno 12 sati da izmisle opravdanja za tragediju na Filozofskom fakultetu.

- I glupu su teoriju smislili, zato što bi to njihove pristalice prihvatile. Ali kada idete po ljudske glasove, morate temeljnije i bolje. Videli ste kako su reagovali kada su potegli pištolj u Bajinoj Bašti. Gledali su koji ugao da pronađu, a to je bilo skidaj to, sklanjaj to. Morate bolje da razmišljate, da vidite šta je to što ljudi žele, šta ne žele, a ja sam beskrajno zahvalan ljudima, za mene jeste iznenađenje Bor, najpozitivnije. Bez obzira na to što smo u Kladovu imali neverovatan rezultat. O Majdanpeku da ne govorim, i u Lučanima sam presrećan rezultatima - kazao je Vučić.

Autor: Pink.rs