SAVET EVROPE POTVRDIO: Glasanje regularno, pohvale za napredak i reviziju biračkog spiska!

Savet Evrope ocenio je da je glasanje na biračkim mestima proteklo regularno, uz napomenu da je nasilje zabeleženo na ulicama, i to, kako je navedeno, sa obe strane, ne precizirajući ko je prvi započeo incidente, ali se konstatuje da je međunarodna zajednica konačno registrovala nasilno ponašanje blokadera.

U izveštaju se navodi i da su napravljeni određeni pomaci, uz pohvale za rad komisije za reviziju biračkog spiska. Istovremeno, Savet Evrope ukazuje da postoji prostor za dalja unapređenja i preporučuje nastavak saradnje na poboljšanju izbornog procesa.

Kao jedan od problema pomenuta je i funkcionerska kampanja, dok se ističe da je potrebno nastaviti rad na unapređenju zakonodavnog okvira i izbornog sistema. Savet Evrope zaključuje da su izbori na biračkim mestima protekli u redu, uz preporuke za dalji napredak.

