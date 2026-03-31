SAZNAJEMO: Pripadnici UKP po nalogu VJT u Beogradu ušli u zgradu Rektorata (FOTO+VIDEO)

Pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS ušli su u prostorije Rektorata Univerziteta u Beogradu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u okviru sveobuhvatne istrage okolnosti zapaljenja pirotehnike na petom spratu Filozofskog fakulteta 26. marta 2026. godine, a potom i tragične smrti 25-godišnje, te eventualne nepravilnosti u radu Rektorata, kao i eventualne druge nepravilnosti.

Kako nezvanično saznajemo, u toku dosadašnjeg prikupljanja informacija i dokaza od saslušanih građana došlo se do podataka o postojanju neobezbeđenih ulaza iz zgrade Rektorata na Filozofski fakultet.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Taj ulaz, a veruje se da postoji i nekoliko drugih, nije pokrivala angažovana firma za obezbeđenje, već studenti - "plenumaši" i određeni profesori, kaže naš izvor upućen u detalje istrage, ukazujući da sve to predstavlja bezbednosni problem.

Takođe, u toku istrage pokazalo se da ne postoji evidencija kada je stradala studentkinja ušla na Filozofski fakultet i kojim povodom.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Zbog toga je, prema rečima našeg sagovornika, važno da se provere sve moguće opcije, kao i ko snosi odgovornost za niz bezbednosnih propusta.

Podsetimo, UKP MUP RS postupaju po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na osnovu člana 282 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku povodom događaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 26. marta 2026. godine, kada se oko 22:40 časova na V spratu zapalilo više sprejeva i petardi, nakon čega 25-godišnja studentkinja tog fakulteta, skočila kroz prozor na plato ispred fakulteta i izgubila život.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: Pink.rs