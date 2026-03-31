Brnabić sa Juhasom: Vratili smo dijalog u institucije, vreme da unapredimo saradnju

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić istakla je danas, nakon sastanka sa predsednikom Skupštine AP Vojvodina Balintom Juhasom, da je dijalog vraćen sa ulice u institucije i da je sada vreme da se razmotre načini kako on može da se unapredi.

Brnabićeva je, na konferenciji za medije nakon sastanka u Domu Narodne skupštine u Beogradu, najavila da će u maju ili junu biti organizovana zajednička konferencija Narodne skupštine Republike Srbije i parlamenta Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

"Razgovarali smo da u maju ili junu, organizujemo tu jednu zajedničku konferenciju Narodne skupštine Republike Srbije i pokrajinskog parlamenta, dakle parlamenta Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, u kome ćemo razgovarati o institucionalnoj saradnji, razgovarati o tome kako možemo da unapredimo tu saradnju, razgovarati o tome kako možemo, sada kada se dijalog sa ulica vratio u institucije, da iskoristimo to da ponovo pozovemo na jedan javni dijalog i da razgovaramo sa građanima", rekla je Brnabićeva.

Dva parlamenta, kako je navela, razmotriće kako da se iskoriste savremene tehnologije kako bi se u taj dijalog uključili i građani.

Istakla je da se tako još jednom šalje jasna poruka da su vrata parlamenta i pokrajinskog i republičkog otvorena za sve građane.

"Ono što jeste posebno važno je kako možemo da iskoristimo savremene tehnologije, da unapredimo direktnu komunikaciju sa građanima, kako možemo da ih čujemo, kako mi u parlamentu možemo da razumemo koji su dodatno njihovi problemi, koji su njihovi prioriteti i da to prenosimo dalje i izvršnoj vlasti i da na kraju krajeva to prevedemo na nadležnost izvršne vlasti", naglasila je Brnabićeva.

Dodala je da je to potpuno jedan novi model funkcionisanja, a po ugledu na ono kako funkcionišu i sarađuju republička i pokrajinska vlada.

"Red je da mi takvu dinamiku napravimo i između republičkog parlamenta i pokrajinskog parlamenta", ocenila je Brnabićeva.

Napomenula je da se kroz saradnju republičkog i pokrajinskog parlamenta nastoji da se ojača zajednička ideja koju su imali nekadašni predsednik skupštine APV i lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Brnabićeva je istakla da je za Skupštinu Srbije izuzetno važna saradnja sa pokrajinskim parlamentom kada je reč o evropskim integracijama.

"Cilj nam je da iskoristimo sve ono što gospodin Balint Juhas kao predsednik pokrajinskog parlamenta zna, njegovo iskustvo, njegove međunarodne kontakte i veze i da to stavimo u službu evropskih integracija Srbije kako bismo ubrzali naš evropski put", ukazala je Brnabićeva.

Navela je da su sve inicijative za unapređenje saradnje koje pokreću dva parlementa u službi građana Srbije.

"Od danas počinjemo da planiramo tu zajedničku konferenciju i ja verujem da ćemo u najkraćem mogućem roku izaći sa datumom, sa temama, sa gostima i očekujem da to bude još jedan značajan poziv na javni dijalog, ali dijalog koji će direktno uključivati i pojedinačno građane naše zemlje. Vratili smo dijalog u institucije, sada je vreme da vidimo kako taj dijalog možemo da unapredimo i da ojačamo", zaključila je Brnabićeva.

Juhas je izrazio zahvalnost Brnabićevoj na pirjemu i kostruktivnom razgovoru i ocenio da otvoren dijalog i koordinacija između institucija u Republici Srbiji i AP Vojvodini nisu samo formalnost, već su preduslov za stabilnost i za efikasnost.

"Smatram da je za današnje političke i društvene izazove najbolji odgovor funkcionisanje naših institucija, a pre svega tu mislim na Narodnu skupštinu i skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, kao mesta gde se odvija politički dijalog. Uspeli smo da vratimo politički dijalog, politiku sa ulica u skupštinske sale, što mislim da je jako bitno i siguran sam da ćemo predsednica Brnabić i ja raditi na tome i uložiti dodatni napor da institucionalni dijalog podižemo na viši nivo", rekao je Juhas.

Dodao je da se sa Brnabićevom saglasio da strateški cilj Republike Srbije ostaje da jednog dana postane članica Evropske unije.

"Isto tako se slažemo da proces evrointegracija treba da bude zasnovan na zaslugama, to jest treba da ispunjeni uslovi slede u nekim koracima u napretku u evropskim integracijama", ukazao je on.

Naveo je da je danas najveće pitanje da li Evropska unija može da sačuva svoj strateški položaj na Zapadnom Balkanu.

"Autonomna pokrajina Vojvodina, gde zajedno žive više od 25 nacionalnih zajednica, naš parlament koji je najviše jezičniji odmah posle Evropskog parlamenta, Vojvodina kao evropska regija koja je članica i AER-a imamo kapacitet i nudimo se da uvodimo most između Srbije i Evropske unije, između Evropske unije i Zapadnog Balkana", poručio je Juhas.

AP Vojvodina, istakao je, uložiće napore kako bi se nastavio evropski put Srbije.

Juhas je naveo da se sa predsednicom Skupštine Srbije da će zajedno raditi na jačanju saradnje između dva parlamenta.

"Naša je zajednička želja da dodatno ojačamo saradnju sa lokalnim parlamentima, skupštinama opština i gradova na teritoriji AP Vojvodine. AP Vojvodina biće ponosni domaćin prve naše zajedničke konferencije, gde ćemo saslušati koje izazove imaju naše lokalne samouprave, gde ćemo videti kako unapređuju svoj rad, kako razvijaju dijalog, kako primenjuju digitalizaciju i da proverimo i da vidimo kako možemo da primenimo i veštačku inteligenciju u administraciji na lokalnom pokrajinskom nivou", naglasio je predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Autor: Pink.rs