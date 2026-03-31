ŠTA JE OVO? U Rektoratu pronađeni špricevi, braunile...nikome nije jasno o čemu se radi

Izvor: Pink.rs

Prilikom pretresa prostorija Rektorata Univerziteta u Beogradu UKP je pored plataka sa krvavim šakama, pronašao i gomilu kutija i torbi sa medicinskom opremom.

Čitave torbe, kutije, police... Bile su ispunjenje špricevima, braunilama, medicinskom opremom...

Prizor koji je UKP zatekao u prostorijama Rektorata bio je krajnje jeziv.

Postavlja se pitanje - za šta su se blokaderi spremali?!

Podsetimo, policija je danas, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, ušla u zgradu Rektorata Univerziteta u Beogradu u okviru sveobuhvatne istrage okolnosti zapaljenja pirotehnike na petom spratu Filozofskog fakulteta 26. marta, a potom i tragične smrti 25-godišnje studentkinje, te eventualne nepravilnosti u radu Rektorata.

U toku dosadašnjeg prikupljanja informacija i dokaza od saslušanih građana došlo se do podataka o postojanju neobezbeđenih ulaza iz zgrade Rektorata na Filozofski fakultet.

Taj ulaz, a veruje se da postoji i nekoliko drugih, nije pokrivala angažovana firma za obezbeđenje, već određeni studenti i profesori, kaže izvor upućen u detalje istrage, ukazujući da sve to predstavlja bezbednosni problem.

Takođe, u toku istrage pokazalo se da ne postoji evidencija kada je stradala studentkinja ušla na Filozofski fakultet i kojim povodom, pa je zbog toga važno da se provere sve moguće opcije, kao i ko snosi odgovornost za eventualne bezbednosne propuste.

