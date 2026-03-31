UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Konferencija za novinare MUP-a povodom današnjih dešavanja u REKTORATU

Povodom nezapamćenog skandala i otkrivanja arsenala topovskih udara, pirotehnike i sumnjivih sredstava u samom srcu visokog obrazovanja, javnosti se obraća direktor policije Dragan Vasiljević.

Podsetimo, pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS ušli su u prostorije Rektorata Univerziteta u Beogradu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u okviru sveobuhvatne istrage okolnosti zapaljenja pirotehnike na petom spratu Filozofskog fakulteta 26. marta 2026. godine, a potom i tragične smrti 25-godišnje, te eventualne nepravilnosti u radu Rektorata, kao i eventualne druge nepravilnosti.

U toku pretresa zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu, koji po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavljaju pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS pronađeni su i zaleplenjeni topovski udari, pirotehnička sredstva, sprejevi i razni drugi sumnjivi predmeti.

Ono što se, nakon ovih otkrića, nameće kao logično pitanje jeste kako je moguće da se sve nalazi u prostorijama jedne ustanove kao što je Rektorau Univerziteta u Beogradu, koji upravlja obrazovnim institucijama u Srbiji?

Jasno je da se topovski udari, gas maske, komunikaciona oprema za gerilske akcije, špricevi, sprejevi ili braunile nikako ne mogu podvesti pod nastavna sredstva, pa stoga nije jasno kako su ni sa kojim ciljem dospeli tamo.

Iako je logično da univerzitet poseduje određenu autonomiju, ovakav "plen" bi se teško mogao opravdati pomenutim obeležjem.

Autor: D.Bošković