UŽASAN SNIMAK NAPADA TERORISTA NA SRPSKU POLICIJU: Ana Brnabić očitala bukvicu evropskim licemerima

Očekujem da će EU, Marta Kos, Andreas fon Bekerat i drugi odmah osuditi nasilne proteste u Beogradu i napade na srpsku policiju, kaže predsednica parlamenta Ana Brnabić.

- Vladavina prava treba da se poštuje jednako za sve. Kada bi se ovakve scene dešavale na ulicama Brisela, policija bi bez oklevanja reagovala kako bi uspostavila red, a takav neregistrovani protest bio bi razbijen u roku od nekoliko minuta. Očekujem da se isti standardi primene i u slučaju Srbije - navela je ona na Iksu.

I expect that the @eusrbija, @MartaKosEU, @vBeckerath and others will immediately condemn the violent protests in Belgrade and the attacks on Serbian police. The rule of law should be respected equally by all. If scenes like these were taking place on the streets of Brussels, the… pic.twitter.com/J24c4Ssdc1 — Ana Brnabic (@anabrnabic) 31. март 2026.

Autor: D.Bošković