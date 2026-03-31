STAROVIĆ REAGOVAO NA SCENE NASILJA ISPRED REKTORATA: Pozivam nadležne organe da hitno i odlučno reaguju prema počiniocima! (VIDEO)

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović reagovao je na današnje nasilje na ulicama Beograda, i na, kako je dodao posebno zastrašujuće izlive antisemitizma, uključujući i pozive na ubistvo predsednika Srbije i pripadnika jevrejskog naroda.

U više navrata tokom proteklih meseci upozoravali smo na široku rasprostranjenost antisemitske ideologije među pripadnicima takozvanog blokadnog pokreta na univerzitetima u Srbiji. Ignorisanje ove opasne pretnje dovelo je do otvorenih poziva na ubistvo kao logičnog i neumitnog ishoda.

Pozivam nadležne organe da hitno i odlučno, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, reaguju prema počiniocima. Ujedno pozivam organizatore, podstrekače i podržavaoce protestnih skupova da konačno jasno i nedvosmisleno osude antisemitske ispade i hitno uklone antisemitske poruke i parole iz prostorija univerziteta.

Испред делегације Републике Србије при Међународној алијанси за сећање на Холокауст (@TheIHRA) најоштрије осуђујем данашње насиље на улицама Београда, посебно застрашујуће изливе антисемитизма, укључујући и позиве на убиство председника Србије и припадника јеврејског народа.



У… pic.twitter.com/SLfQ0ipAX5 — Nemanja Starović (@nstarovic) 31. март 2026.

Autor: D.Bošković