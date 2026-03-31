AKTUELNO

Politika

STAROVIĆ REAGOVAO NA SCENE NASILJA ISPRED REKTORATA: Pozivam nadležne organe da hitno i odlučno reaguju prema počiniocima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Ispred delegacije Republike Srbije pri Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust najoštrije osuđujem današnje nasilje na ulicama Beograda, posebno zastrašujuće izlive antisemitizma, uključujući i pozive na ubistvo predsednika Srbije i pripadnika jevrejskog naroda, ističe Starović.

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović reagovao je na današnje nasilje na ulicama Beograda, i na, kako je dodao posebno zastrašujuće izlive antisemitizma, uključujući i pozive na ubistvo predsednika Srbije i pripadnika jevrejskog naroda.

U više navrata tokom proteklih meseci upozoravali smo na široku rasprostranjenost antisemitske ideologije među pripadnicima takozvanog blokadnog pokreta na univerzitetima u Srbiji. Ignorisanje ove opasne pretnje dovelo je do otvorenih poziva na ubistvo kao logičnog i neumitnog ishoda.

Pozivam nadležne organe da hitno i odlučno, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, reaguju prema počiniocima. Ujedno pozivam organizatore, podstrekače i podržavaoce protestnih skupova da konačno jasno i nedvosmisleno osude antisemitske ispade i hitno uklone antisemitske poruke i parole iz prostorija univerziteta.

Autor: D.Bošković

#Holokaust

#Nemanja Starovic

#međunarodna alijansa

#republika srbija

#sećanje

