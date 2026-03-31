'PARA VRTI GDE BURGIJA NEĆE' Brnabić raskrinkala pokušaj obmane koju sprovode blokaderski mediji: Red poziva na građanski rat, red plaćenog marketinga (FOTO)

"Para vrti gde burgija neće", napisala je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić na svom X nalogu komentarišući naslovnu stranu Nove.rs.

Kako se može videti, u jednoj vesti pokušavaju da obmanu javnost da policija tuče narod, iako je istina sasvim drugačija, dok odmah nakon te vesti sledi plaćeni marketing.

- Red poziva na građanski rat, red plaćenog marketinga. "Profesionalni" mediji, "borci za slobodu" - istakla je Brnabić.