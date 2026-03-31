AKTUELNO

Politika

(UŽIVO) VUČIĆ RASKRINKAO HAOS U REKTORATU: Blokaderi nemaju trunku empatije prema stradaloj devojci, UNIŠTAVAJU BUDUĆNOST NAŠE DECE!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se telefonskim putem na Informer TV i govorio o najnovijim dešavanjima i neredima u režiji blokadera koji su danas paralisali Studentski trg.

– Želim da kažem građanima da svi mogu da budu mirni, država svoj posao radi na odgovoran način, a protesti su nasilni i oni su posledica više faktora. Neuspeh koji nisu očekivali. Širili su lažnu nadu. Niko ne može da objasni šta rade pirotehnička sredstva, špricevi u Rektoratu. Nešto smo mi drugo mogli večeras da vidimo, što mi se čini mnogo važnijim. Imati značajn deo ljudi koji ne pokazuju ni na koji način vrstu empatije prema devojci koja je stradala. Za njih je to usputni incident. Ovo je dokaz da je kraj svemu. Njih je večeras kada sve saberete oko 3,900. Ovo su očajnički trzaji jer su nemoćni. Konačno vidimo kakva je prava nasilnička priroda. Kao kad su rekli da smo mi nekoga napadali u Kuli, a ispostavilo se da su se oni međusobno napadali. Moja poruka ljudima je da budu mirni, nemamo baš nikakvih razloga za brigu. Obrazovanje nam uništavaju najnesposobniji ljudi u zemlji. Uništili su budućnost naše dece, godine će biti potrebne za ovaj javašluk. Državi je stalo da se vidi kako je stradala ova devojka. Oni nemaju nikakvu empatiju – poručio je predsednik Vučić.

Podsetimo, danas je UKP, u okviru istrage smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu, ušao u protorije Rektorata, nakon čega su se blokaderi okupili na Studentskom trgu i blokirali ulicu, a potom vređali i nasrtali na policajce.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vucic

#Aleksandar Vučić

#Hronika

#Informer

#Istraga

#Pinkrs

#Policija

#Skandal

#Srbija

#Studentkinja

#Studentski trg

#blokaderi

#nasilni protesti

#obraćanje

#palata srbija

#rektorat

#udarne vesti

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić o opoziciji nakon tragedije: Videli su priliku za nasilje i ličnu korist

Politika

'RAZUMEM BOL MAJKI SREBRENICE' Vučić: 60 odsto srednjoškolaca u Srbiji ne zna šta je Jasenovac

Politika

'PRE SVEGA ZBOG NAŠE DECE' Vučić za Pink: Završio sam predlog Zakona o alimentacionom fondu

Politika

'EVROPA MISLI DA ĆE AMERIKA DA JOJ SE VRATI' Vučić o aktuelnim dešavanjima u svetu: Neće, neko to mora da im objasni! (VIDEO)

Politika

VUČIĆ O TOMPSONOVOM KONCERTU U ZAGREBU: Došli su zbog promocije ustaštva, zajednički imenitelj im je anti-srpska politika!

Politika

'ČIM MEČKA ZAIGRA U TUĐEM DVORIŠTU, ZAIGRAĆE I U NAŠEM' Predsednik Vučić zabrinut oko Grenlanda 'To će nas dovesti u potpuni haos u svetu!'