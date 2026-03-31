VUČIĆ O BLOKADERIMA: Imate značajan deo ljudi koji nemaju empatije prema devojci koja je stradala

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je posle haosa koji su blokaderi pravili ispred Rektorata.

- Svi mogu da budu mirni. Država svoj posao radi na ozbiljan način, a nasilni protesti su posledica više faktora. Jedan je da je to postizborna trauma zbog još jednog neispeha koji nisu očekivali jer su širili lažnu nadu svojim pristalicama, a drugi je što niko ne može da objasni šta rade pirotehnička sredstva u Kapetan Mišinom zdanju. Čak i to zdanju liči, u mnogim svojim prostorijama na svinjac - kazao je Vučić.

Kaže da smo nešto drugo mogli večeras da vidimo.

- To je da imate jedan značajan deo ljudi koji ne pokazuju, rekao bih, ni na koji način neku vrstu empatije prema devojci koja je stradala, da je to za njih "usputni slučaj", da ne dozvoljavaju da se istraži njeno ubistvo ili samoubistvo - rekao je Vučić.

Autor: D.Bošković