'Očajnički trzaji onih koji su nemoćni!' Vučić razvalio rektora Đokića - Ne može politika sa fakulteta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se večeras i na obraćanje blokaderskog rektora Vladana Đokića na Studentskom trgu, navodeći da svako ima pravo na političku ambiciju, ali da to nije spojivo sa funkcijom na fakultetu.

Dodao je da će vlast o svojim kandidatima odlučiti u narednom periodu.

- Čudilo me je da u ovom trenutku ne želi da izađe i kaže nešto što nije napisano i pokaže emocije. Siguran sam da nema dovoljno emocija da iz glave nešto kaže. Ja nemam ništa protiv toga da se kandiduje za predsednika bilo ko, to je demokratsko pravo. On je veliki favorit za budućeg predsednika vlade ili države. Oni, kako sami kažu, imaju 70 posto podrške u narodu. Stvorili su atmosferu zla, sukoba, nepoverenja, mržnje. Mi ćemo probati da se borimo. Biće nam teže. Ko će biti naši kandidati, o tome ćemo već da odlučujemo. Čekaju nas važni razgovori. Potpisujemo sporazume o EXPO. Sutra nam dolazi delegacija iz Italije - kazao je Vučić i dodao:

- Kada ih pitate šta je sa devojkom? Vidite da im nije stalo to su fotelje, privilegije, politike ali bez ikakvog plana i programa. A mi moramo da pokažemo razliku.

Podsetimo, rektor Vladan Đokić se večeras sa terase Rektorata obratio svojim nasilnim pristalicama. Između ostalog, u huškačkom govoru koji je čitao s papira, rektor je slao političke poruke, jasno ukazujući da mu je politička karijera iznad funkcije koju bi trebao da obavlja.

- Došli su da ponize, da kažu svakom profesoru i studentu, svakom građaninu ''vidite šta se desi onima koji ne ćute''. Policija je ušla u zgradu bez prethodne najave da pretresa kancelarije i traži dokumenta. Nećete nas uplašiti. Mogu da uzmu risivere i kompjutere, ali istinu ne mogu da uzmu - kazao je blokaderski rektor Đokić.

Autor: D.Bošković