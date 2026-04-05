Ukazivali smo da do ovakve situacije može doći! DIREKTOR VBA OTKRIO KO JE TREBALO DA IZVRŠI DIVERZIJU KOD KANJIŽE

Direktor Vojnobezbednosne agencije (VBA) Đuro Jovanić obratio se javnosti povodom dešavanja u delu opštine Kanjiža, gde su danas pronađene veće količine eksploziva nedaleko od gasovoda.

Jovanić, kako se i očekivalo, govori o istrazi koja je započeta nakon što je u opštini Kanjiža pronađen eksploziv samo nekoliko stotina metara od gasovoda.

Na samom početku je rekao da se radi o izuztenoj akciji srpskih bezbednosnih službi.

- Danas su neki od vas mogli da prisustvuju izuzetno uspešnoj akciji. Prethodilo joj je izvesno vreme, mesecima smo ukazivali da do nečega može doći Današnjoj operativnoj akciji je prethodio dobar operativni rad, dobra razmena informacija i u ovom slučaju koji se odigrao raspolagali smo informacijama da će lice koje pripada migrantima izvršiti diverziju na gasnoj infrastrukturi - naveo je Jovanić i dodao:

To lice će sigurno biti privedeno, dosledno ćemo izvršiti zadatak. Dezinformacije ukazuju da će Vojska Srbije i njeni pripadnici da rade za neku drugu ili treću stranu tako što će pronaći ukrajinski eksploziv i okriviti Ukrajinu za to. To nije istina. Proizvođač eksploziva ne znači da je on izvršilac ili naručilac

- Evo šta je pronađeno tokom istrage: eksploziv, detonacije, pribor za pripremu eksploziva i diverzije. Po oznakama na eksplozivu se vidi da je proizveden u SAD - rekao je Jovanić.

Podsetimo, dva ranca sa četiri kilograma eksploziva pronađena su jutros kod Kanjiže, u blizini međunarodnog gasovoda Turski tok.

Eksploziv razorne moći, težine čak četiri kilograma, bio je spakovan u dva ranca. U rančevima je bila i prateća oprema za aktiviranje eksplozivnih naprava.

Autor: S.M.