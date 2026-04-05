OVO JE EKSPLOZIV KOJI JE NAĐEN KOD KANJIŽE! Prvi čovek VBA: Otkrivam vam detalj iz istrage...

Direktor Vojnobezbednosne agencije (VBA) Đuro Jovanić danas se obratio javnosti povodom dešavanja u delu opštine Kanjiža. On je tokom konferecije objavio slike eksploziva koji je nađen

- Ovde možete da vidite eksploziv posebno pakovan, hermetički zatvoren. Možete da vidite detonatorske kapisle posebno pripremljene i upakovane za transport kao i detonirajući pogodan alat i pribor za pripremu ovog eksploziva i za izvršenje diverzije - naveo je on, a potom otkrio da je eksploziv proizveden u Americi.

- Otkrivam vam detalj iz istrage: po oznakama na eksplozivu nedvosmisleno se vidi da je proizveden u Sjedinjenim Američkim Državama. Da li će sada neko da kaže da možda u ovom momentu Sjedinjenim Američkim Državama odgovara ovako nešto? Vojska Srbije je ozbiljna institucija i Vojska Srbije će izvršiti svaki zadatak. Vojska Srbije se ne meša u političke procese ni u Republici Srbiji, kamoli u političke procese u bilo kojoj drugoj zemlji. Ono što je sigurno, mi nastavljamo sa radom, ekipe već sada rade na pripremi svih ovih dokaza koji su danas pronađeni za forenzička veštačenja i mi ćemo u vrlo brzom periodu izaći sa novim informacijama - rekao je on.

Tužiteljka Mladenka Manojlović iz Višeg javnog tužilaštvu u Subotici izjavila je ranije danas da je tužilaštvo slučaj u Kanjiži u kojem je pronađen eksploziv kvalifikovalo kao krivično delo nedozvoljena proizvodnja, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim delom diverzija.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da pripadnici bezbednosnih snaga nastavljaju dalji rad na terenu u opštini Kanjiža, a sa ciljem pronalaska dodatnih tragova, kao i identifikacije i procesuiranja lica koja se mogu dovesti u vezu sa tim događajem.

Autor: S.M.