'SRPSKA INTERNACIONALISTIČKA LOGIKA NE SME DA BUDE TAKVA DA ZASTUPAMO TUĐE INTERESE' Lečić: Sebe moramo da stavimo na prvo mesto

U blizini trase međunarodnog gasovoda „Turski tok“ kod Kanjiže juče je otkriven eksploziv velike razorne moći, čime je, prema navodima nadležnih, sprečen potencijalni napad na vitalnu infrastrukturu Srbije.

Eksploziv je bio spakovan u dva crna ranca i pronađen u rejonu između naselja Gornji Breg i Vojvode Zimonjić, nedaleko od puta ka Senti, u blizini naselja Adorjan. Sumnja se da je reč o oko četiri kilograma materije za koji se pretpostavlja da je plastični eksploziv, uz dodatne komponente koje ukazuju na mogućnost izrade improvizovane eksplozivne naprave.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su bezbednosne snage pravovremeno reagovale i sprečile akciju usmerenu protiv ključnih interesa države. On je naveo da je o slučaju obavestio i mađarskog premijera Viktora Orbana, upozorivši da bi eventualna sabotaža mogla da ugrozi snabdevanje gasom i u Srbiji i u Mađarskoj.

Glumac Branislav Lečić je, istakao da je gasovod žila kucavica, navodeći da se radi o globalno liberalističkom pipku, hobotnici, koja je duboko stavila svoje pipke na razna mesta, svuda oko nas. Preko medija i drugih individualnih pozicija, dodaje, rade svoju politiku.

- Glorifikuju svaku stvar koja ide njima u korist... Sve što se dešavalo kod nas, blokaderstvo, Đokića, sve je to ista pesma, i bilo bi dobro da se to poveže i shvata. Nedostatak naših srpskih naočara je da stavimo sebe u prvi plan, a ne da internacionalistička logika bude takva da zastupamo tuđe interese. Da rektor sme da izgovara stvari kakve je izgovarao na balkonu - dodao je Lečić.

Mehanizam je bitan, zbog čega su se ljudi upecali na ovo? Nisu ljudi glupi, upecali su se mehanizmom, da ova zemlja treba da se menja. Do te mere ide to ludilo, da ti misliš da si u pravu, a radiš protiv svoje države. Vlast je satanizovana, posebno Vučić, on je target. I ti sad misliš "Samo da on ode, pa će svanuti". A to je glupost, dodao je Lečić.

Bivša potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović kaže da je u pitanju ugrožavanje, ne samo bezbednostti, već i finansija, politike, života... Na sreću, kako kaže, Srbija je reagovala na vreme.

- Sve što je kritična infrastruktura mora posebno da se čuva. Mađarska ima poseban problem tu, jer je Ukrajina namerno pred izbore ukinula dobijanje gasa iz Rusije. Dakle, da se bilo kakav prekid desio, bio bi problem za Mađarsku ali i za nas. Oni za sedam dana imaju izbore - navela je Mihajlović.

Blokaderi, Pavle Grbović i ostali, i dalje se bave lažima, mi smo na Filozofskom fakultetu imali prilike da vidimo kakva je njihova politika, dodala je Mihajlović.

Zbog blokada i svega, ta devojka je stradala, vreme je da policija da odgovore, da znamo ko će da odgovara za sve ovo, navela je Mihajlović.

Pedrag Azdejković, urednik magazina ''Optimist'' kaže da neko, ko non stop zahteva odgovornost oko nadstrešnice, sada doživljava sve što se desilo u njihovom dvorištu. Oni sada, kako kaže Azdejković ćute i pokazuju licenmerstvo.

- Evropske demokrate, šta će jedna internacionalna organizacija da se meša u nešto što je srpsko. Kada je bilo ovo sa gasom, kažu da je to režija... Orban i Vučić su to zajedno... Jer im kao loše idu izbori... Oni za sve imaju argument, da nije tako, onda bi Orban bio loš, nema pojma... Hajde da gledamo ko nam se sve meša u unutrašnje stvari, ko ima kakve interese... - rekao je Azdejković.

Autor: D.Bošković