SKANDAL! PLENUMI ISPIRAJU MOZGOVE MLADIMA Ona samo ponavlja: Ja nemam ime i prezime, ja sam medij

Umesto znanja i kritičkog mišljenja, mladi su podvrgnuti plenumaškoj indoktrinaciji

Plenumi su mladima isprali mozgove, pa se posle čudimo kada ta ista omladina strada po fakultetima.

Umesto znanja i kritičkog mišljenja, nameće im se slepa poslušnost.

Ali ko je odgovran za ovu strašnu blokaderksu indoktrinaciju koja se sprovodi na fakultetitama* Da li će zbog urušavanja naše omladine odgovarati političar Vladan Đokić koga blokaderi slave kao "papu", da li će odgovarati Danijel Sinani dekan Filozofskog fakulteta na kojem je život izgubila studentkinja? Da li će odgovarati Dinko Gruhonjić koji se postavlja kao "guru" plenumašima dok širi svoje separatističke i blokaderske ideje kao i ostala propratna klika koja želi da otme vlast preko ulice.

Da li će iko odgovarati što je u Srbiji počinjen obrazovni genocid, što je naša zemlja ostala bez 11.000 diploma zbog blokada i želja da se preko ulice otme vlast!?

Da svar bude strašnija mediji koji danonoćno šire bezočnu blokadersku propagandu sada predstavaljaju urušavanje identiteta omladine u jednu bezličnu masu pod imenom plenum kao nešto "pozitivno i poželjno".

Dokle ta indoktrinacija ide najbolje pokazuje skandalozno obraćanje plenumašice sa Filozofskog: „Ja nemam ime i prezime, ja sam medij.“