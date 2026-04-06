VUČIĆ NASTAVIO KONSULTACIJE SA STRANKAMA: U toku razgovor s predstavnicima stranke Mi - glas iz naroda

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastaviće danas konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka, a sledeći koji su pozvani su Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - "Solidarnost i pravda" i "Mi - glas iz naroda".

Podsećamo, Vučić će se, kako su saopštili iz Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike, u Predsedništvu sastati u 11.30 sati sa predstavnicima Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - "Solidarnost i pravda", dok su konsultacije sa predstavnicima stranke "Mi - glas iz naroda" zakazane za 12.30 sati.

Obraćanje Krkobabića (PUPS) posle konsultacija kod šefa države

Po okončanju konsultacija sa šefom države, Milan Krkobabić je kao lider PUPS rekao sledeće:

- Saznali smo stvari koje nismo po prirodi stvari znali. Dijalog ovakvog tipa apsolutno je nužan, kao jedini demokratski izlaz iz nagomilanih problema. Dijalog sam po sebi je preduslov da krenemo u rešavanje ključnih problema.

- Kad je reč o vanrednim parlamentarnim izborima, interes građana mora biti prevashodan - sad da li će ova godina biti i izborna u znaku vanrednih parlamentarnih izbora ili predizborna jer nas čekaju sledeće godine, pokazaće vreme!

- Moramo biti realni, situacija se menja iz dana u dan, iz sata u sat. Situacija se menja i mi ćemo je pratiti, rekao je Krkobabić pa dodao da kad je reč o predizbornim aktivnostima, njegova stranka se sprema.

- Mi se spremamo, obilazimo sela Srbije, srećem se sa ljudima neposredno i i tu ne zaziremo od izbornih nadmetanja.

- Što se tiče spoljnopolitičke orijentacije, PUPS stoji na evropskom putu ma koliko bio dug i svi smo umorni ali smatram da kad kreneš ne valja menjati put jer ne stižeš nigde. Nama su neophodni evropski standardi i vrednosti, a u EU ćemo ući kad se steknu uslovi za to a to ne zavisi mnogo od nas, kazao je Krkobabić a potom i pojasnio da li je njegova stranka za vanredne parlamentarne izbore ili ne:

- Rekao sam da odluka ne sme biti doneta na prečac nego zavisi od aktuelne situacije u okruženju i globalno ali situacija se menja iz sat u sat i ući u izbornu aktivnost ako se to kosi s interesima građana Srbije i države, onda se neće ući. Treba da se izvrši procena.

U toku konsultacije s predstavnicima stranke "Mi - glas iz naroda"

Na Andrićevom vencu u toku su konsultacije s predstavnicima stranke "Mi - glas iz naroda".

Vučić je konsultacije o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, kao i o odnosu prema EU i postupanju Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu, započeo u petak, 3. aprila.

Tada su na razgovore bili pozvani Pokret socijalista, Savez vojvođanskih Mađara, kao i predstavnici Stranke pravde i pomirenja.

Pojedine stranke su se izjasnile o pozivu na konsultacije, pa je tako Socijaldemokratska partija Srbije podržala inicijativu za otvaranje političkog dijaloga, dok su Demokratska stranka i Zeleno-levi front odbili da učestvuju na njima.

Vučić je nakon prvog dana konsultacija izjavio da je političke stranke pozvao na konsultacije zato što, kako je rekao, smatra da se čovečanstvo nalazi na ivici ambisa i zato što su potrebne ozbiljne odluke.

Kako je naveo tada, konsultacije predtavljaju pokušaj da se na odgovoran način u takvoj situaciji Srbija postavi i uradi ono što je najbolje za zemlju i za narod.

Autor: S.M.