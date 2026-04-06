'DEBATOVALA BIH SA VAMA KAD BI IMALA SA KIM' Brnabić odbrusila blokaderima: Ako želite transparentnost, krenite od sebe, To je fer princip (FOTO)

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je blokaderima koji ističu da ona koristi profilnu fotografiju koja nije njena već predstavlja jednog čoveka, dok se oni predstavljaju "zajednicom".

- Debatovala bih sa vama kada bih znala sa kim debatujem. U principu ne debatujem u prazno, mada smo i na to primorani u političkom životu. Na mojoj profilnoj fotografiji stoji slogan, a pored njega moje ime i prezime, kao i moji lični stavovi.

- Dobri ili loši - moji su, i javni su. Ako želite transparentnost, ako se borite za transparentnost - krenite od sebe. Ako se borite za društvo u kome je lična odgovornost važna - krenite od sebe. To je fer princip - poručila je Brnabić.

— Ana Brnabic (@anabrnabic) 06. април 2026.

Autor: Iva Besarabić