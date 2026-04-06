Bratina: Moje reči izvučene iz konteksta,nisu bile usmerene protiv studenata kao grupe

Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina oglasio se danas povodom interpretacija njegove izjave u pojedinim medijima, u kojima se prenosi da je on rekao da "mladi nisu svesni da policija ima pravo da ih bije i ubije" i pojasnio da su njegove reči u tim medijima "izvučene iz šireg konteksta", interpretirane na način koji ne odražava suštinu onoga što je želeo da saopšti, dodajući da one "nisu bile usmerene protiv studenata kao društvene grupe, već da su predstavljale upozorenje na složenost situacije".

"Povodom navoda koji su se pojavili u pojedinim medijima u vezi sa mojim gostovanjem na televiziji Tanjug, osećam ličnu i profesionalnu obavezu da se obratim javnosti i dam jasno pojašnjenje. Pre svega, želim da naglasim da su moje reči izvučene iz šireg konteksta i interpretirane na način koji ne odražava suštinu onoga što sam želeo da saopštim. Nikada nisam rekao, niti bih ikada podržao, da bilo ko, a posebno studenti, treba da budu izloženi nasilju", rekao je Bratina, navodi se u saopštenju Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

Kako je naglasio, njegova izjava se odnosila isključivo na širi istorijski i društveni kontekst, u kom je govorio o pojavama ekstremnih i anarhističkih ideologija, koje su, kako kaže, kroz istoriju često dovodile do eskalacije nasilja i tragičnih posledica.

"U tom kontekstu sam ukazivao i na činjenicu da svaka država, u skladu sa zakonom, ima obavezu da štiti ustavni poredak, institucije i bezbednost svojih građana, posebno u situacijama kada dolazi do nasilja, napada na policiju, vojsku i državne organe. Moje reči nisu bile usmerene protiv studenata kao društvene grupe, već su predstavljale upozorenje na složenost situacije", izjavio je Bratina.

Posebno je istakao da je pravo na život neprikosnoveno i zaštićeno zakonom, te da niko ne može biti namerno lišen života.

"Upravo zato smatram da je neophodno da se javne izjave tumače odgovorno i u celini, a ne kroz izdvojene i senzacionalistički predstavljene delove. Kao univerzitetski profesor sa više od dvadeset godina iskustva, oduvek sam negovao empatiju, razumevanje i otvorenu komunikaciju sa mladima. Tokom svoje karijere posvetio sam se njihovom obrazovanju i usmeravanju da postanu odgovorni, zreli i društveno svesni ljudi", naveo je Bratina.

Dodao je da su za njega studenti budućnost našeg društva i kako kaže, nikada ne bi dozvolio da budu predstavljeni kao neprijatelji ili kao legitimna meta bilo kakve sile.

"Smatram važnim da ukažem da se u javnosti u poslednje vreme stvara atmosfera u kojoj se pojedinačne izjave ministara tendenciozno izdvajaju i interpretiraju, što može da predstavlja pokušaj skretanja pažnje sa važnih i osetljivih tema poput tragične smrti studentkinje Milice Živković, što zahteva punu pažnju javnosti i nadležnih institucija. Još jednom naglašavam da osuđujem svako nasilje i da podržavam pravo mladih da svoje stavove izražavaju mirno i demokratski. Istovremeno, pozivam na odgovornost u javnom govoru, smirivanje tenzija i vraćanje dijalogu", zaključio je Bratina.

Pojedini mediji su pre dva dana preneli da je ministar Bratina rekao da "mladi nisu svesni da policija ima pravo da ih bije i ubije"

Autor: S.M.