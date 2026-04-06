SKANDAL TRESE FAKULTETE?! Studenti izneli ŠOK TVRDNJE: Ko ide na protest - dobija desetku, ostali...

"Zaklela se zemlja raju, da se sve tajne doznaju!" Sve više uznemirujućih tvrdnji studenata, možemo čuti ovih dana o navodnim dešavanjima na pojedinim fakultetima u Beogradu.

Naime, M.M. studentkinja Fakulteta političkih nauka iznela je tvrdnje da je na ispitu iz Političkog sistema Srbije navodno došlo do skandalozne situacije.

- Na FPN-u je bio ispit kod profesora Vladisavljevića iz političkog sistema Srbije, ušli smo u slušaonicu, seli, tog dana je bio zakazan protest u 14h. Ispit je počeo oko 10h, profesor je pitao prisutne studente "Ko ide na protest u 14h neka digne ruku", određeni studenti su digli ruku, na šta je on rekao "Odlično, hoćete vi prvi da odgovarate pa da idete na protest, svakako ja moram da završim isto do tad da bih išao". Nakon toga ide odgovaranje koleginice koja je odgovarala na samo 1 pitanje, odgovaranje je trajalo svega 5 min i profesor je rekao "Koleginice ovo je za 10 kao i vaša odluka, vidimo se kasnije, kada beše krećemo sa fakulteta?", to se ponovilo kroz još par razgovara, a pitanja na koja se odgovaralo su bila tipa "Ko vrši represiju, koja ovlašćenja ima predsednik, šta ne valja kod našeg rezima, itd...?" Naravno ako ne odgovorite kako oni misle 6 vam je zagarantovano. Ispit je bio gotov do 13h kako bi oni svi zajedno otišli na protest (profesori i studenti)... studenti koji su digli ruku da idu na protest su dobili 10, a ostali 6 maksimum 7 ma sta god rekli - rekla je ova studentkinja.

Slične tvrdnje i na Pravnom fakultetu

Slične tvrdnje dolaze i sa Pravnog fakulteta, gde jedan student navodi da je profesor tokom nastave navodno dobacivao i koristio pogrdne izraze za pojedine studente.

Ove informacije za sada nisu zvanično potvrđene, niti su se fakulteti oglasili povodom ovih ozbiljnih optužbi. Ali imajući u vidu, da većina profesora ima za cilj da uči mlade kako je u redu rušiti sopstvenu državu, ovakve informacije nas preterano ne čude.

Kada bi se ovakve tvrdnje pokazale kao tačne, postavlja se pitanje - da li su fakulteti postali mesta političkog pritiska umesto obrazovanja?!

Na ovu temu govorio je i dekan DIF-a u Novom Sadu, Patrik Drid, koji je istakao da su rektori i pojedini profesori "oteli" univerzitet i da se ponašaju kao da je univerzitet njihova privatna svojina. On je tom prlikom rekao da je veliki problem što pojedini profesori i dalje uče decu kako su blokade u redu kao i rušenje ustavnog i državnog poretka.

