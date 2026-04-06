ČUVENI ISTORIČAR HOLOKAUSTA REAGOVAO NA BJELOGRLIĆEV ANTISEMITIZAM: Bez objašnjenja podržava opasne stereotipe

Čuveni istoričar Holokausta Efraim Zurof u tekstu za prestižni "Tajms of Izrael" postavlja pitanje čemu antisemitske poruke u seriji "Senke nad Balkanom" blokadera Dragana Bjelogrlića.

Zurof u tekstu pod naslovom: "Neočekivani antisemitistički incidenti u prijateljskoj Srbiji" podseća na povezanost srpskog i izraelskog naroda zbog čega su veliko neprijatno iznenađenje Bjelogrlićeve antisemitske poruke, ali i one poslate sa blokaderskog skupa tokom haosa koji su napravili nedavno ispred Rektorata.

On navodi više primera kada je Srbija stala uz Izrael, među kojima i brojna domaćinstva sportskim klubovima, kao i da je izraelskim turistima Srbija među omiljenim destinacimama... Takođe, podseća i na istorijsku bliskost naroda.

"A onda, iznenada, dva uznemirujuća i zapanjujuće neprijatna događaja", nastavlja čuveni istoričar i dodaje:

"U srpskoj seriji 'Senke nad Balkanom' poznatog glumca i reditelja Dragana Bjelogrlića, u trećoj sezoni, čula se poruka koja bi se mogla protumačiti kao antisemitska. 'Ja sam Simeon Draškić, sa planine Rtanj, čovek vere, Srbin. Vi, beogradska banda, štitite Jevreje i Vlahe (rumunskogovornu etničku manjinu u Srbiji), dok hapsite i ugnjetavate poštene Srbe.' Jasno je da je reč o TV seriji koja se oslanja na istorijske događaje, ali bez objašnjenja, podržava opasne stereotipe".

Osim Bjelogrlićevog antisemitizma, Zurof se vraća i nekoliko dana unazad na divljanje blokadera i blokadersku poruku koja je obišla svet: "Smrt Vučiću i Jevrejima oko njega".

"Oglasilo se i izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova, što dodatno podgreva sumnju da je reč o organizovanoj političkoj kampanji. Ova nedela su dobila široku medijsku pažnju".

Na kraju Zurof zaključuje da se stiče utisak da je sve ovo politički motivisano da se naudi predsedniku Aleksandru Vučiću, što je potpuno neprihvatljivo, i dodaje da, ako se ove stvari ne zaustave, završiće se opasnim nasiljem i stoga se ne mogu ignorisati.

