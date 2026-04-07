Macut o izjavama Bratine i Glišića : 'Izvučene iz šireg konteksta'

Premijer Đuro Macut poručio je, povodom nedavnih javnih osuda izjava ministara Borisa Bratine i Darka Glišića, da su te izjave "lične" i "izvučene iz šireg konteksta", ali ne kao izjave članova i mišljenja Vlade.

Bratina se oglasio nakon izjave o studentima i policiji koja je uznemirila javnost: "Moje reči su izvučene iz šireg konteksta"



- Reči su ponekad rezultat gneva čoveka koji vredno radi i ceo svoj život i zdravlje podredi boljitku svoje zemlje, a taj rad nažalost bude umanjen ili srušen zbog nedela drugih. U ovom slučaju su izjave bile lične i izvučene iz šireg konteksta, ali ne i kao članova i mišljenja Vlade - napisao je Macut na Instagramu.

"O ljudima uvek biram da sudim više prema njihovim delima nego rečima"

Premijer tvrdi da se sa svim članovima Vlade, pa tako i sa ministrima Glišićem i Bratinom, "redovno konsultuje" o svemu na čemu rade, pa da su se tako čuli i povodom izjava "koje su im zamerene u delu javnosti".

Macut je rekao da o ljudima sudi "više prema njihovim delima nego prema rečima"

- Sa jedne strane, sasvim sigurno je da treba biti svestan činjenice da javna funkcija zahteva samokontrolu u izgovorenim rečima, ali sa druge, o ljudima uvek biram da sudim više prema njihovim delima nego prema rečima - napisao je Macut na Instagramu.

On je ocenio da bi "i oni koji ministrima mere reči mogli i sami da se pozabave delima i učine nešto dobro za univerzitet, na primer mogli bi da se pozabave kako da unapredimo kvalitet obrazovanja i kako da nadoknadimo gubitke u broju upisanih i diplomiranih akademaca".

"Glavna tragedija gubitak jednog mladog života studentkinje"

Macut je rekao da je glavna tragedija gubitak jednog mladog života studentkinje i da je to "jedino što zahteva punu pažnju javnosti i nadležnih institucija".

- Upravo zato, više nego ikada, potrebni su nam smirenost, međusobno razumevanje i spremnost da razgovaramo, jer nijedan problem nije rešen prozivanjima već isključivo otvorenim i iskrenim dijalogom - naveo je Macut.

Šta su rekli Bratina i Glišić

Ministar Boris Bratina izjavio je u programu jedne beogradske televizije da "mladi ljudi nisu svesni" da "policija ima pravo da ih bije i ubije".

Povodom smrti studentkinje Filozofskog fakulteta Darko Glišić, u programu druge beogradske komercijalne televizije, rekao je kako je "veoma svestan težine reči koje će izgovoriti" i roditeljima sugerisao da ne upisuju decu na "blokaderske fakultete" jer će im ih "vrati u kovčegu".

Macut je za te izjave rekao da su "izvučene iz konteksta".

"U Srbiji nedostaje želja za konsenzusom, dijalog je ključan"

Kada je reč o konsultacijama koje predsednik Aleksandar Vučić danas nastavlja sa strankama, Macut je ocenio da u Srbiji "nedostaje želja za konsenzusom".

- Mi stalno svaku dobru nameru negde urušavamo i Srbija nikada ne prašta uspesima. Mislim da kada budemo seli konačno i na razgovorima sa predsednikom Republike, nadam da će biti postignut jedan konsenzus oko toga šta je najbolje za Srbiju u ovom trenutku, tada će možda nastupiti i ta katarza - rekao je Macut na RTS.

Izrazio je žaljenje što pojedine stranke iz opozicije ne žele da učestvuju u tim razgovorima i naglasio da je dijalog ključan.

Autor: D.Bošković