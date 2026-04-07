Narodni poslanik Milenko Jovanov istakao je za TV Pink da blokaderi sa namerom ometaju istragu povodom smrti studentkinje Milice koja je tragično nastradala tokom pada sa petog sprata Filozofskog fakulteta. Oni, kako dodaje Jovanov, znaju šta se desilo - i to je razlog ometanja istrage.

- Kako lični odvokat može da prisustvuje istrazi za instituciju? Političar Đokić može da zove advokata da bude kod njega u stanu, a ne u Rektoratu... Ima tu jedna zanimljiva stvar. Moram da kažem, u vezi je sa pokušajem diverzije... Oni znaju da je to igra između Vučića i Orbana, oni su znali da je država Kriva za dečaka ubicu u Ribnikaru, ubistva u Duboni,Orašju... Jedino nisu znali ništa o smrti studentkinje - kaže Jovanov, pa dodaje:

- Prekjuče smo rano ujutru, imali sumnju za gasovod, i oni su odmah tobože znali da je to Vučićeva ''predstava''... A kako nisu znali šta se to desilo sa studentkinjom? Znaju itekako šta je bilo, i zato ometaju istragu - napomenuo je Jovanov.

Povodom gostovanja Jugoslava Tintora u emisiji u tajkunskim medijima, Jovanov navodi da je njima samo važno da se sakrije odgovornost ljudi koji su odgovorni.

- Mnogo je pitanja bez odgovora. Mi ''ćasad'', kako nas zovu, nismo poleteli da radimo stvari koje oni rade, kada dođe do neke nesreće.Imate situaciju da su nas napali u skupštini, kada je neko stradao, vozač je bio odgovoran, neko se provlačio između pružnih prelaza... I opet im je država bila kriva. Utrčavali su u salu, ne znam koja je tačka bila na dnevnom redu... Oni su "znali" da je čovek koji je pucao na onog ispred skupštine, isto bio dogovoren scenario. Da vas podsetim. Oni su govorili da to dete ne postoji, da je događaj izmišljen... Pa su se ljudi iz Šapca sablažnjavali... - naveo je Jovanov.

Kako je dodao, Đokić je, u vreme smrti studentkinje bio na proslavi, što je još veći skadal.

- On zloupotrebljava poziciju da bi se bavio politikom. Doći će vreme kada će se o tome govoriti, videćemo kako će da se pokaže kao političar. Sećam se, nesreća sa studentkinjom, desila se u noći, oni se nisu oglašavali, oni nisu imali nikakva saopštenja. Oni samo javljaju da neće biti nastave... Imamo njihove priče, da "lete kamenice"... Pa neko ih baca, ne leti kamenje samo... Da bi se kontrolisala šteta, nisu znali šta da rade, kako da reaguju.., Ali ovde nisu mogli, ovde samo mogu da se osude Sinani i političar Đokić - kaže Jovanov.

Ovo nije izolovani slučaj, rektorka je iznela notornu neistinu, u decembru prošle godine, na tom istom fakultetu došlo je do predoziranja lekovima. Po svedočenju onih koji su upoznati sa detaljima, Sinani nije dao Hitnu pomoć da dođe, već su pokušali da prikriju to, jer bi to štetilo blokadama, podseća Jovanov.

