Macut: Sve rezerve u Srbiji, od hrane do energetike, su potpuno obezbeđene

Premijer Đuro Macut izjavio je danas da su u Srbiji sve rezerve, od namirnica do energetike, potpuno obezbeđene u ovom trenutku i ukazao da je država izuzetno dobro organizovana.

"Postoji i Savet za nacionalnu bezbednost, ali postoji i sistem budžetskih, odnosno državnih rezervi koji je potpuno funkcionalan. Mene je predsednik zamolio da se apsolutno fokusiram na ovaj deo i da pokušamo da držimo pod kontrolom. Radićemo na tome da ih stalno dopunjavamo i da budemo stalno tu, spremni potpuno sa životnim namirnicama", rekao je Macut za RTS.

Macut je naveo i da je nedavno bio u poseti Alžiru gde je potpisao više međunarodnih bilateralnih sporazuma kao i da je pozvao premijera Alžira u posetu Beogradu sredinom maja.

"Prebogat je energijom, divnim ljudima koji sa velikim emocijama govore o našoj zemlji, o Beogradu, o nesvrstanima. Mislim da su to prijatelji koje ne smemo zaboraviti. Mi smo potpisali više međunarodnih velikih bilateralnih sporazuma i otvorili smo put ka zbližavanju i ljudi i ekonomija i planiranju neke budućnosti. Postoje veliki potencijali, što od turizma, preko trgovine do energetike, ali i obrazovanja. Mislim da je to široka paleta nečega što je velika mogućnost za sve nas", dodao je on.

U Srbiji nedostaje želja za konsenzusom, ključan je dijalog sa predsednikom Republike

Predsednik Vlade Srbije prof.dr Đuro Macut izjavio je da u Srbiji nedostaje želja za konsenzusom i izrazio nadu da će u konsultacijama sa predsednikom Republike biti postignut konsenzus oko toga šta je najbolje za Srbiju.

"Mi stalno svaku dobru nameru negde urušavamo i Srbija nikada ne prašta uspesima. Mislim da kada budemo seli konačno i na razgovorima sa predsednikom Republike, nadam da će biti postignut jedan konsenzus oko toga šta je najbolje za Srbiju u ovom trenutku, tada će možda nastupiti i ta katarza", rekao je Macut na RTS.

Izrazio je žaljenje što pojedine stranke iz opozicije ne žele da učestvuju u tim razgovorima i naglasio da je dijalog ključan.

Potrebno je više usaglašavanja među ministarstvima, svi ministri pod lupom

Đuro Macut izjavio je da je stabilizacija političkog i društvenog života u Srbiji jedan od glavnih rezultata u prvoj godini rada vlade na čijem je čelu i naveo da je zadovoljan dinamikom rada, ali da je potrebno više usaglašavanja i saradnje među ministarstvima, kao i da su svi ministri pod lupom. "U celini govoreći, ja sam stvarno zadovoljan, jer sam negde shvatio kako funkcioniše taj veliki sistem. Dobar deo ministara su eksperti koji decenijama rade u Vladi ili su eksperti u svojim strukama, ali uvek postoji mogućnost i potreba za poboljšavanjem", rekao je Macut za RTS.

Naveo je da su svi ministri "pod lupom" i da niko nije posebno izdvojen, kao i da prati aktivnosti svih ministara. Macut je istakao je da među članovima vlade postoji visoki stepen usklađenosti ka državnim ciljevima i dodao da je vlada koju vodi pre svega patriotska vlada. "Naravno da postoje nekada disonantni tonovi kako nešto oceniti. U svakom slučaju svi su negde u analizi i naravno da postoji nezadovoljstvo kako neko funkcioniše. Trudim se da im ukažem na to, nekada malo oštrijim tonom, nekada prijateljskim razgovorom direktno u kabinetu ili na sednicama Vlade, ali pokušavam da te ljude, od kojih je jedan dobar deo mladih ljudi, usmerim na to da drugačije pristupe nečemu, da se iz političkih cipela prebace u ono što su operativne cipele, odnosno ono što je izvršna vlast, u ovom slučaju Vlada", rekao je premijer.

Sumirajući prvu godinu na čelu vlade, Macut je rekao da je funkciju premijera preuzeo u vrlo teškom i kriznom trenutku u Srbiji koji je, kako je naveo, bio prouzrokovan velikom krizom u obrazovnom sistemu za koju kaže da je bila najveća kriza u istoriji Srbije. Naveo je da je poziv koji je dobio od predsednika Republike Aleksandra Vučića bio neočekivan, da mu je bilo teško da prihvati veliku odgovornost, ali i velika čast i motivacija. "Uvek sam radio najbolje što sam znao i to sam tako činio i tokom svoje karijere lekara koja traje preko 30 godina. Uvek sam prihvatao izazove kad god su mi se pružale mogućnosti za to, tako da sam i ovu situaciju doživeo kao nešto gde bih želeo da pomognem. S obzirom da sam bio i profesor na fakultetu, video sam kakva je podela i nekonzistentnost u odlučivanju šta ćemo sa studentima, šta uraditi, da li voditi vežbe, ne voditi. Jedna potreba da se izjasnim o svemu tome i mislim da ljudi u tom trenutku trebaju da pokažu želju da pomognu", rekao je Macut.

Dodao je da je ono što se dešavalo u prošloj godini moglo ozbiljno da uzdrma institucije i da poremeti čitav poredak koji je ustanovljen u poslednjih nekoliko decenija. "Iskreno se nadam da je moja uloga, sve što sam radio i način na koji sam se involvirao u politiku, koja nije moja prirodna sredina, dovođenje u jednu stabilnu situaciju, stabilizacija života i političkog, ali i društvenog i odnosa među ljudima koji je izuzetno narušen. Mislim da je to jedan veliki rezultat prve godine rada Vlade", kazao je Macut.

Na pitanje o mogućem raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, Macut je rekao da je to pitanje svih pitanja ocenivši da je u ovom trenutku za Srniju veoma bitna stabilnost i da "pregura" krizni period izazvan ne samo unutrašnjim pitanjima, već i globalnim okolnostima. "Ako raspišete izbore u vrlo nestabilnoj situaciji, možete revertirati i vratiti se u 2025. godinu. Stabilnost je jako bitna, nije cilj da li ćemo imati rekonstrukciju vlade ili izbore, ono što je najbitnije za Srbiju u ovom trenutku je kako da mi preguramo ovaj vrlo krizni period koji nije samo unutrašnji", rekao je Macut.

Izjave Bratine i Glišića rečene u slobodnom razgovoru, to je njihov lični stav

Premijer Srbije Đuro Macut rekao je da su se nedavne izjave ministara Borisa Bratine i Darka Glišića desile u slobodnom razgovoru i u "nekim emisijama koje su bile opšteg karaktera" i dodao da je to bio njihov lični stav.

"Sada idemo od toga da se ministri napadaju i da se govori o njima da su to rekli iz ovog ili onog razloga. Ljudi su to rekli u nekom slobodnom razgovoru, u nekim emisijama koje su bile opšteg karaktera, ne kao ministri, već kao ličnosti koje imaju neki stav o tome. Mislim da je ministar Bratina već dao i saopštenje. Ja sam razgovarao sa obojicom. Potpuno im je jasno da je to bilo prejako, ali da nije to tako. Njihove reči nisu bile u tom smislu upućene. Prosto je to bila jedna emocija koja je bila usmerena ka tome da su roditelji u strahu, odnosno u brizi, da li će njihova deca, ako upišu univerzitet danas u Srbiji i završiti taj univerzitet. Prema tome, potpuno se izmešta fokus, a zaboravlja se suština", rekao je Macut za RTS.

Kako je naveo, iz izjave dva ministra ne treba izvlačiti konstatacije i pogrešno je na njih gledati kao konačno mišljenje ministra u Vladi. "Ja sam razgovarao sa ministrima, kao što i uvek razgovaram. To su bile prosto i njihove reči da je to rečeno kao lično mišljenje u kontekstu nekom širem, da su u stvari bili nezadovoljni ili vrlo emotivni situacijom vezanom za školstvo ili od strane njihovih prijatelja u neposrednom okruženju bili upitani da li svoju decu da šalju na univerzitet u smislu, da li će završiti tu školu, kako će se to dešavati", dodao je on.



Macut je rekao da je situacija koja se dogodila na Univerzitetu u Beogradu vrlo teška, neočekivana i nepotrebna. "Mislim da to što se desilo na Univerzitetu u Beogradu je jedna tragedija koja je stvarno bila potpuno neočekivana i nepotrebna. Ni u jednom trenutku to nije dobro. I ja duboko stvarno saosećam sa porodicom ove nastradale devojke. Mislim da oko toga ne treba praviti bilo kakvu političku platformu, razgovarati o tome i dizati tenziju. Trebamo utvrditi činjenice zašto se to desilo. Njenim roditeljima nikada neće biti jasno zašto se to desilo. Šta god da kažemo, to će uvek biti problem i to je potpuno jasna stvar. Većina ljudi koji su roditelji shvataju o čemu se tu radi", dodao je on.

Autor: D.Bošković